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Una madre se lanza desde la planta 13 de un edificio junto a tres de sus hijos y los mata

La mujer, que vivía sola con sus siete hijos menores, habría interrumpido recientemente su tratamiento médico.

LD/ Agencias
La mujer, que vivía sola con sus siete hijos menores, habría interrumpido recientemente su tratamiento médico.
El edificio del barrio de Pontcarral, en la ciudad francesa de Toulon. | Google Maps

Una mujer de 38 años y tres de sus hijos menores, de entre 3 y 6 años, han fallecido este miércoles tras precipitarse desde la decimotercera planta de un edificio de la ciudad francesa de Toulon, en el sur del país, según ha informado EFE. La tragedia ha ocurrido hacia las 5:30 horas en el barrio de Pontcarral, hasta donde se han desplazado los servicios de emergencia tras ser hallados los cuerpos al pie del inmueble.

Dos de los menores han muerto en el acto junto a la madre, mientras que una niña, evacuada en estado crítico, ha fallecido poco después. La prefectura del departamento de Var ha lamentado lo ocurrido a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que ha hablado de una "terrible tragedia" sucedida en la ciudad francesa durante la madrugada de este miércoles.

La madre vivía sola con sus siete hijos

Según los primeros elementos de la investigación, la mujer se ha precipitado desde el edificio junto a los menores, dos niños y una niña de 3, 4 y 6 años. El fiscal de la República de Toulon, Raphaël Balland, ha señalado que no existen indicios que apunten a la participación de terceras personas. También ha precisado que la investigación ha quedado en manos de la comisaría de Toulon.

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La mujer vivía sola con sus siete hijos menores y, según las autoridades, la familia no era conocida por los servicios judiciales ni existían denuncias previas relacionadas con posibles problemas sociales o familiares. Los cuatro hijos mayores han quedado bajo tutela de las autoridades competentes y reciben atención psicológica especializada.

La Fiscalía ha abierto una investigación por "asesinatos cometidos por ascendiente" y ha ordenado la realización de autopsias y análisis toxicológicos en el Instituto Médico-Legal de Marsella. Según ha indicado el fiscal, la mujer habría presentado recientemente "síntomas psiquiátricos y depresivos", aunque este extremo todavía debe ser confirmado por las investigaciones en curso.

Una fuente policial también ha señalado que la madre habría interrumpido su tratamiento médico antes de los hechos. El fiscal se ha desplazado hasta el lugar acompañado por el prefecto del departamento de Var, la alcaldesa de Toulon y efectivos de la Dirección Interdepartamental de la Policía Nacional para seguir sobre el terreno el desarrollo de las pesquisas.

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