Detenido por disparar con una escopeta de balines hacia un parque lleno de niños en Cartagena

La Policía Nacional detuvo en Cartagena a un hombre como presunto autor de los delitos de lesiones en grado de tentativa y desórdenes públicos. El individuo fue acusado de efectuar varios disparos con una escopeta de balines desde la ventana de su domicilio hacia un parque donde se encontraban jugando varios niños.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado 22 de abril en la ciudad portuaria, momento en el que el Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' recibió sucesivas llamadas de alerta. Según informó el Cuerpo a la agencia Europa Press, "la gravedad de los disparos obligó a todas las personas que se encontraban en el recinto a refugiarse de urgencia para evitar ser alcanzadas por los proyectiles".

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, cuyos agentes se entrevistaron con las víctimas y varios testigos. Estos ratificaron que los disparos procedían de la ventana de un edificio colindante y entregaron a los efectivos varios balines de acero recogidos del suelo.

Investigado también por acoso

La investigación posterior y las pesquisas policiales permitieron la plena identificación del sospechoso, que fue detenido tras establecerse un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de su vivienda.

En el registro domiciliario, las fuerzas de seguridad intervinieron las armas que guardaba el arrestado: "En su domicilio localizaron diez armas largas de aire comprimido, dos de ellas con mira telescópica; once cortas y tres catanas".

De forma paralela a estos hechos, la Policía Nacional mantenía abierta otra investigación contra el detenido por un asunto sin conexión con el tiroteo. El hombre había sido denunciado previamente por un presunto delito de acoso tras realizar llamadas telefónicas injuriosas a otro varón de forma continuada durante meses.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para la adopción de las correspondientes medidas cautelares.