Detenido un hombre en Zaragoza por apuñalar a su expareja

Una mujer permanece hospitalizada fuera de peligro tras ser atacada presuntamente por su expareja durante la madrugada de este jueves en un piso del barrio zaragozano de Las Fuentes. La Policía Nacional y la Policía Local detuvieron a un hombre de 37 años como presunto autor de las lesiones y la investigación continúa abierta.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada en un inmueble de la calle Batalla de Lepanto. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia de una posible pelea en el ámbito familiar.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a una mujer con varios cortes y golpes, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario de Zaragoza para recibir asistencia sanitaria. Fuentes policiales han indicado que su vida no corre peligro.

La Policía procedió a la detención de un hombre de 37 años como presunto responsable de la agresión. Según las primeras investigaciones, ambos habrían mantenido una relación afectiva.

Investigación abierta de la UFAM

La investigación está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza, que trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y determinar cómo ocurrieron los hechos dentro de la vivienda.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el detenido ni sobre posibles denuncias previas entre ambos. Tampoco se ha informado de si existían medidas judiciales en vigor.

La actuación policial comenzó después de que varios vecinos avisaran de una discusión y una posible agresión en el domicilio. A la zona acudieron patrullas de Policía Local y Policía Nacional, además de servicios sanitarios.

Azcón pide "redoblar esfuerzos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reaccionado horas después a lo ocurrido a través de un mensaje publicado en la red social X.

Conmocionado por el terrible ataque machista que ha sucedido en el barrio zaragozano de Las Fuentes. Tenemos que redoblar esfuerzos para acabar con esta lacra insoportable.https://t.co/hLy9Zy1UVX — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 21, 2026

"Conmocionado por el terrible ataque machista que ha sucedido en el barrio zaragozano de Las Fuentes", ha escrito el dirigente aragonés, que también ha pedido "redoblar esfuerzos para acabar con esta lacra insoportable".

Otros casos recientes

La agresión ocurrida en Zaragoza se produce pocos días después de otros episodios de violencia contra mujeres registrados en distintos puntos de España.

El pasado lunes, un hombre de 48 años fue detenido en Figueras (Gerona) acusado de asesinar a su expareja, una mujer de 33 años, en plena calle. Según informaron los Mossos d'Esquadra, el arrestado tenía una orden de alejamiento en vigor y había sido detenido el mismo día por incumplirla antes del crimen.

La víctima murió tras ser apuñalada en la plaza Josep Tarradellas de la localidad. La División de Investigación Criminal de los Mossos mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además, la Guardia Civil busca desde este miércoles a un hombre que presuntamente intentó apuñalar a su expareja en el municipio pontevedrés de Las Nieves después de romper la pulsera telemática de control que llevaba por una orden de alejamiento.

Durante el intento de agresión, la hija de ambos sufrió heridas leves al interponerse para defender a su madre. El sospechoso huyó del lugar y continúa en busca y captura.