Detenido un marroquí en la frontera de Marruecos con 398 móviles robados escondidos en los asientos del coche

Las autoridades aduaneras, en coordinación con los agentes de seguridad del paso fronterizo entre Ceuta y Marruecos, frustraron en la noche del pasado viernes un intento de contrabando de 398 teléfonos móviles usados que iban a ser introducidos de forma ilegal en territorio marroquí.

La mercancía fue localizada durante una inspección rutinaria a un vehículo modelo Mercedes con matrícula de las Islas Baleares, lo que levantó las sospechas de los agentes desplegados en el control fronterizo.

Móviles ocultos en los asientos del vehículo

Según la información facilitada por los servicios de aduanas, los teléfonos móviles estaban escondidos en compartimentos habilitados dentro de los propios asientos del coche, un método de ocultación diseñado para evitar su detección en los controles de seguridad.

Los dispositivos, de distintas marcas y modelos, fueron descubiertos tras una inspección minuciosa del vehículo, que acabó con la intervención inmediata de toda la carga.

Un detenido y una investigación abierta

En el operativo fue detenido el conductor del vehículo, un ciudadano marroquí de 44 años residente en España, que ha quedado a disposición de las autoridades competentes mientras se investiga su posible implicación en una red más amplia de contrabando.

El caso permanece ahora bajo investigación para esclarecer si existen más personas involucradas o conexiones con otras operaciones similares detectadas en la zona.

Bab Sebta, un punto clave del tráfico ilícito

La frontera de Bab Sebta se ha convertido en un punto habitual de vigilancia ante los intentos recurrentes de introducir mercancías de forma ilegal, desde teléfonos móviles hasta drogas, tabaco o incluso oro.

En las últimas semanas se han registrado varias intervenciones similares, lo que confirma la presión constante de las redes de tráfico sobre este paso fronterizo, considerado estratégico tanto para la entrada como para la salida de productos ilícitos entre ambos lados de la frontera.