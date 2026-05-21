Detenido un reincidente de 71 años por almacenar 110.000 archivos de pornografía infantil

La Ertzaintza ha detenido en Azpeitia, en Guipúzcoa, a un hombre de 71 años acusado de un presunto delito de posesión de material de abuso sexual infantil después de localizar en sus dispositivos electrónicos cerca de 110.000 archivos de contenido pedófilo. La operación se desarrolló tras una investigación iniciada este mes de mayo por agentes especializados en ciberseguridad.

El arresto fue llevado a cabo por efectivos de la comisaría de Urola-Kosta y de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, que investigaban la posible tenencia de archivos de pornografía infantil por parte del sospechoso.

La investigación permitió identificar al hombre y localizar el inmueble en el que presuntamente almacenaba el material. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los agentes detectaron que el investigado utilizaba claves y códigos de usuario empleados en redes y aplicaciones donde se comparten archivos relacionados con pornografía infantil. Con autorización del Juzgado de Azpeitia, la Ertzaintza realizó este pasado martes un dispositivo de entrada y registro en el domicilio del sospechoso.

Durante la intervención, los agentes intervinieron distintos dispositivos electrónicos que contenían aproximadamente 280 GB de archivos relacionados con abuso sexual infantil. En total, los investigadores contabilizaron cerca de 110.000 vídeos e imágenes almacenados en los equipos informáticos analizados. Tras el hallazgo del material, los agentes procedieron a la detención del hombre.

Antecedentes policiales

La Ertzaintza ha señalado que el arrestado ya había sido detenido anteriormente por hechos relacionados con menores.

En concreto, en el año 2011 fue arrestado por la Policía Nacional por un delito de corrupción de menores. Posteriormente, en 2014, la Guardia Civil volvió a detenerlo por un delito de pornografía de menores. Los agentes especializados continúan examinando los archivos personalizados para tratar de identificar tanto a las víctimas que aparecen en las imágenes como a posibles personas implicadas en la distribución o intercambio del material.