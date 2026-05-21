El asesino del cuartel de Dolores mató a su mujer y a su hijo mientras dormían en sus camas

Un trágico y sobrecogedor suceso ha conmocionado profundamente a la localidad de Dolores, en el sur de la provincia de Alicante. Los detalles que van trascendiendo sobre el doble crimen perpetrado el pasado sábado por un agente de la Guardia Civil, quien presuntamente acabó con la vida de su esposa y de su hijo en una vivienda del propio cuartel del municipio, revelan la crudeza con la que se ejecutaron los hechos. Según las últimas investigaciones, el agresor disparó contra sus familiares cuando estos se hallaban en las respectivas camas de sus dormitorios, tomándolos por sorpresa y sin darles la más mínima oportunidad de defenderse.

Fuentes cercanas al caso han señalado este jueves a la agencia EFE que la investigación concluye que las dos víctimas mortales no ofrecieron resistencia ni tuvieron opción a un forcejeo. La reconstrucción de la escena apunta a que los ataques se produjeron de manera súbita e indefensa para los convivientes. Asimismo, los análisis periciales en el lugar de los hechos han determinado también que sus cadáveres no fueron movidos posteriormente, permaneciendo en los mismos puntos donde recibieron los impactos mortales.

Las víctimas de este terrible episodio han sido identificadas como Marisol, de 51 años de edad, y su hijo Alberto, de 24 años. Ambos perdieron la vida a manos del marido y padre, un agente de la Benemérita de 55 años, quien posteriormente se suicidó de un disparo en la cabeza en un pasillo cercano a las habitaciones. El examen forense realizado al cuerpo del agresor ha confirmado esta secuencia de acontecimientos, precisando que en el análisis se han encontrado restos de los disparos en la mano del agente, lo que ratifica la autoría material y el posterior suicidio.

El avance de las pesquisas y las evidencias científicas recabadas han tenido un impacto directo en el recorrido judicial del caso. Los resultados de las autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Alicante y de la investigación de la Guardia Civil condujeron a que el juez de guardia que se hizo cargo del caso en un principio, el del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, se inhibiera este miércoles a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la ciudad oriolana, dada la naturaleza del vínculo familiar de los implicados.

Esta hipótesis fue desde el principio la principal línea de investigación de unos asesinatos que han causado una honda consternación en Dolores. La noticia ha dejado un vacío inmenso en esta pequeña población, donde la familia era muy conocida y apreciada por sus vecinos. La pareja residía allí desde 1996 y Marisol era conductora de autobús escolar, una profesión que la mantenía en constante contacto con los habitantes y menores del municipio, lo que ha intensificado el dolor y las muestras de duelo en toda la comunidad local ante este devastador suceso.