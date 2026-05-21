Hallan a dos niños franceses de 4 y 5 años abandonados en una carretera de Portugal

Dos niños franceses de cuatro y cinco años han sido encontrados esta semana caminando solos junto a una carretera en Portugal en un caso que investiga la Policía Judicial lusa por un posible delito de abandono. Los menores fueron localizados el pasado 19 de mayo en el municipio de Alcácer do Sal, a unos 90 kilómetros al sur de Lisboa.

Según la Policía Judicial portuguesa, los dos hermanos aparecieron "aparentemente perdidos y abandonados por la progenitora" junto a la carretera nacional 253, en el distrito de Setúbal. Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se encontraban los menores. Según el periódico portugués Correio da Manhã, los niños estaban "asustados y lloraban cuando fueron encontrados".

Las autoridades portuguesas investigan un posible delito abandono de menores y tratan de determinar el paradero de la madre .

Solos en la carretera

La Policía Judicial explicó que las autoridades francesas habían emitido previamente una orden de búsqueda para los dos menores y para su madre. La alerta se activó después de que el padre denunciara su desaparición en la localidad francesa de Colmar.

Según la información trasladada por Francia a las autoridades portuguesas, existían indicios de que la mujer podría haber viajado con los niños a España o Portugal. Esa información formaba parte de las pesquisas abiertas antes de que los menores fueran encontrados en territorio portugués. Asimismo, la coordinación entre ambos países continúa mientras avanza la investigación abierta.

La investigación se centra ahora en reconstruir los movimientos realizados por la madre y en recopilar pruebas del posible delito.