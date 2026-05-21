La Policía detiene a otras tres personas y eleva a seis los arrestados por la muerte del cantaor Matías de Paula

La Policía Nacional ha detenido a tres personas más por su presunta relación con la muerte a tiros del cantaor flamenco Matías de Paula, ocurrida el pasado viernes en Villanueva de la Serena (Badajoz). Con estas nuevas actuaciones, el número total de arrestados asciende a seis, según ha confirmado la Policía Nacional.

Los últimos detenidos se encuentran en dependencias policiales de Don Benito, a la espera de pasar a disposición judicial, previsiblemente este viernes, día 22. Las detenciones se enmarcan en una investigación que continúa bajo secreto de actuaciones y que trata de esclarecer las circunstancias del crimen ocurrido el pasado 15 de mayo, poco después de las 15:00 horas.

El suceso se produjo en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti, donde la víctima fue atacada con un arma de fuego. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que intentaron reanimarla sin éxito debido a la gravedad de las heridas.

Seis detenidos vinculados al caso

Con estas tres nuevas detenciones, la investigación suma ya seis personas arrestadas en relación con el homicidio. Entre ellas se encuentra F. S. S., un hombre de 54 años, natural de Villanueva de la Serena, señalado como presunto autor de los disparos y detenido el pasado martes 19 de mayo.

Junto a él fueron arrestados dos familiares suyos en el marco del mismo operativo, mientras que en las últimas horas se han incorporado otras tres detenciones, que elevan el total de implicados bajo custodia policial.

Todos los arrestados permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, en una causa que sigue abierta y en la que los investigadores analizan el papel concreto de cada uno de ellos.

El arresto del principal sospechoso se produjo en las inmediaciones de Magacela, en la provincia de Badajoz, durante un operativo policial en el que resultó herido un taxista ajeno al caso. El detenido habría sido localizado cuando se encontraba huido tras los hechos.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que el hombre fue interceptado después de varios movimientos en la zona, aunque la Policía Nacional mantiene el secreto de actuaciones y no ha ofreciendo más detalles sobre la operación.

Línea de investigación abierta

Los primeros indicios apuntan a un posible móvil sentimental relacionado con problemas personales entre el fallecido y el presunto autor de los disparos vinculadas a la exmujer de este último. Esta hipótesis sigue siendo una de las líneas de trabajo de los investigadores, aunque no se descartan otras.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación activa mientras los agentes trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la determinación del grado de implicación de cada uno de los detenidos en el homicidio del cantaor, muy conocido en el ámbito flamenco extremeño.