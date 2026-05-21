Muere un hombre atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

Un varón de mediana edad ha perdido la vida la noche de este miércoles en un trágico accidente ocurrido en las instalaciones de un aparcamiento subterráneo ubicado en la céntrica calle Alcántara de Madrid. El siniestro tuvo lugar cuando, por causas que aún se están investigando, el conductor quedó aprisionado entre la estructura de su propio vehículo y un pilar de hormigón de las instalaciones. Este tipo de sucesos, aunque poco frecuentes, suelen producirse en momentos de distracción al intentar maniobrar en espacios reducidos o al tratar de alcanzar un tique en las máquinas de acceso a las cocheras.

Tras recibir el aviso de urgencia, se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos diversas dotaciones de los servicios de emergencias del Ayuntamiento. Los primeros en intervenir de forma activa en el rescate fueron los efectos del Cuerpo de Bomberos, quienes se encontraron con una situación francamente crítica. Tuvieron que emplear material especializado para lograr liberar a la víctima, que se hallaba gravemente aprisionada contra la estructura del edificio residencial. La rapidez en estas operaciones de rescate es fundamental, pero lamentablemente el individuo ya presentaba un cuadro médico de extrema gravedad en el momento de su extracción.

Una vez que los bomberos lograron asegurar la zona y extraer al accidentado, el personal sanitario de Samur-Protección Civil se hizo cargo de la situación de manera inmediata. A su llegada, los médicos comprobaron que el varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que desplegaron los equipos de soporte vital avanzado y comenzaron a practicarle las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos continuados durante varios minutos por parte de los facultativos, la tremenda gravedad de las lesiones sufridas por el aplastamiento impidió cualquier posibilidad de revertir la situación, por lo que los facultativos se vieron obligados a confirmar oficialmente su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo de la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este siniestro mortal en pleno centro urbano. Los investigadores procederán a la revisión de las cámaras de seguridad del recinto, si las hubiera, y al análisis exhaustivo de la posición en la que quedó el automóvil para determinar si se trató de un fallo mecánico que provocó el desplazamiento del coche o de un error humano, como olvidar poner el freno de mano al apearse momentáneamente. Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar la precaución y cumplir estrictamente las normas de seguridad, incluso en espacios cerrados y cuando se circula a muy baja velocidad.