Muere una niña de dos años en La Coruña después de que su padre la dejase olvidada en el coche

Una niña de dos años ha muerto en la localidad de Brión, en la provincia de La Coruña, tras quedarse encerrada durante horas en el vehículo de su padre. Según se investiga, el progenitor olvidó dejarla en la escuela infantil y se fue a trabajar sin percatarse de que la menor seguía en el interior del coche.

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga lo sucedido pero, según publican varios medios gallegos, el progenitor salió por la mañana en el coche con sus dos hijos en un recorrido que solía hacer a diario. Dejó al mayor en el colegio y, al recibir una llamada telefónica, olvidó a la pequeña y condujo a su lugar de trabajo.

El padre estuvo trabajando toda la mañana y parte de la tarde sin percatarse del fatal olvido.

La madre fue a recogerla

La madre fue a recoger a la pequeña de dos años a la guardería sobre las 15:00 horas y descubrió que no había acudido al centro. Al hablar con el padre, descubrió lo ocurrido, pero ya era demasiado tarde.

Los servicios de emergencia trasladaron a la menor al PAC de Bertamiráns (Ames), donde entró en parada cardiorrespiratoria y falleció. Los vecinos de la localidad se han mostrado conmocionados por lo ocurrido.

El 112 movilizó al Grupo de Intervención psicológica en Catástrofes y Emergencias para poder asistir a la familia de la pequeña.