Secuestro a plena luz del día en Colombia: aparece muerto el padre y buscan al hijo

Un padre y su hijo han sido secuestrados por hombres armados en Buenaventura, el principal puerto colombiano del Pacífico, y las autoridades han encontrado este miércoles el cuerpo sin vida de uno de ellos, identificado como Alexander Valencia.

Según informa EFE, el secuestro se produjo el martes en el Consejo Comunitario de Bazán Bocana, una zona bajo influencia de bandas criminales. Mientras el cadáver de Alexander Valencia ya ha sido localizado, su hijo, Nicolás Valencia, continúa desaparecido.

Un vídeo difundido en redes sociales muestra el momento en el que varios hombres armados se llevan por la fuerza a las víctimas ante la mirada de varios testigos, que llegan a gritar "ayuda" durante el secuestro.

🇨🇴 | COLOMBIA: Dos turistas, padre e hijo, que disfrutaban de un día de playa en La Bocana, Buenaventura, fueron secuestrados a plena luz del día por hombres armados. Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del padre, Alexander Valencia Hernández (de 44… pic.twitter.com/pglUDfUtGe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 20, 2026

Zona dominada por Los Shottas

La Alcaldía de Buenaventura ha expresado su pesar por lo sucedido en un comunicado oficial. "Lamentamos profundamente los hechos ocurridos recientemente en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, donde dos turistas fueron víctimas de un acto violento que posteriormente derivó en su fallecimiento", ha señalado el consistorio.

Por su parte, la delegación del Gobierno colombiano que participa en los diálogos de paz urbana de Buenaventura ha señalado que el crimen ocurrió en una zona dominada por Los Shottas, una de las principales bandas criminales de la ciudad portuaria. Además, ha reclamado una mayor presencia de las autoridades en el área. También ha pedido la liberación inmediata del joven desaparecido.

"Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes. Esperamos que liberen de manera inmediata a su hijo, el joven Nicolás Valencia", ha indicado la delegación.

La estrategia de Petro, bajo presión

El caso vuelve a situar bajo presión la política de Paz Total impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, que mantiene abiertas negociaciones con organizaciones criminales urbanas en ciudades como Buenaventura, Medellín, Barranquilla o Quibdó para intentar reducir la violencia y facilitar el sometimiento de estos grupos a la justicia.

Sin embargo, ninguna de las mesas de negociación abiertas por el Gobierno colombiano ha logrado avances definitivos hasta el momento.