Así actuaba el hombre detenido en Sevilla por grabar a 94 mujeres en probadores y viviendas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de grabar de forma oculta a decenas de mujeres en probadores de tiendas y en pasillos de centros comerciales, además de instalar cámaras en su domicilio para captar imágenes íntimas. Los agentes le atribuyen 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de agresión sexual.

La investigación comenzó en junio de 2025, cuando una turista alemana alertó de que un teléfono móvil asomaba por debajo de la pared de separación del probador contiguo en una tienda de un centro comercial sevillano. Los agentes detuvieron entonces al sospechoso, que apagó el dispositivo y se negó a mostrar su contenido.

Aunque inicialmente quedó en libertad, la autoridad judicial ordenó posteriormente el acceso al teléfono móvil para su análisis. La investigación, desarrollada en el marco de la denominada Operación Acteón, permitió localizar más de 150 vídeos grabados entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Más de 90 mujeres grabadas en probadores

Según ha informado la Policía Nacional, en el terminal aparecieron grabaciones de 94 mujeres en probadores de ropa de un conocido centro comercial de Sevilla mientras se desvestían.

El detenido acudía presuntamente a las tiendas al terminar su jornada laboral y se introducía en un probador desde donde grababa con el teléfono móvil a través de la parte inferior de la pared de separación o utilizando respiraderos conectados con el probador contiguo.

Los investigadores también localizaron vídeos grabados en pasillos de establecimientos comerciales. En ellos, el hombre activaba la cámara de su teléfono y se acercaba a mujeres para grabarles por debajo de la falda o del vestido, o enfocando directamente a sus partes íntimas.

Cámaras ocultas en su vivienda

La Policía Nacional ha detallado además que el investigado colocó dispositivos de grabación en su propio domicilio desde el verano de 2022. Entre los lugares donde instaló cámaras figuran un baño y un dormitorio, con el objetivo de captar imágenes de mujeres desnudas.

Los agentes sostienen también que grababa a vecinas desde las ventanas de su vivienda y que llegó a ocultar un teléfono móvil dentro de una cesta de ropa colocada en zonas comunes del edificio para grabar por debajo de la falda a mujeres que pasaban por allí.

Durante el registro y la investigación, los agentes intervinieron tres teléfonos móviles y una tablet, dispositivos que están siendo analizados dentro de la causa judicial abierta.

Una víctima denunció una agresión sexual

Una de las mujeres identificadas en los vídeos denunció además haber sufrido una agresión sexual por parte del detenido en 2022, pocos días después de haber sido grabada en la intimidad.

Según la Policía Nacional, la víctima explicó que no denunció entonces los hechos "por miedo a no ser creída" y decidió hacerlo tras conocer la investigación abierta contra el acusado y descubrir que había sido grabada.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido mientras continúa la investigación sobre los hechos y la identificación de posibles nuevas víctimas.