El joven Nelson D. M. B., que está acusado de ser el autor de cinco muertes de hombres y que ya cumple condenas que suman 37 años de prisión, ha sido declarado por el jurado culpable del asesinato de un septuagenario en octubre de 2021 en Bilbao, al que conoció a través de una aplicación de contactos para homosexuales.

Tras dos días de deliberaciones, el jurado popular lo considera por unanimidad culpable de un delito de asesinato y de otro continuado de estafa informática, según ha manifestado este viernes en la lectura del veredicto.

El jurado ha considerado que Nelson D. M. B. actuó con alevosía y ha estimado también la agravante de estafa informática, pero no ha admitido la de discriminación por orientación sexual que pedía la acusación popular, representada por la asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales del País Vasco, Gehitu.

Según los hechos que ha considerado probados, el pasado 5 de octubre de 2021 la víctima, un hombre de 73 años, y el acusado contactaron a través de una aplicación de contactos para homosexuales y, ya en el domicilio del septuagenario en Bilbao y "guiado por el ánimo de acabar con su vida o, aceptando al menos la probabilidad de su resultado", Nelson D. M. B. le aplicó la técnica de estrangulación conocida como 'mataleón' y sustrajo 3.000 euros de su cuenta bancaria minutos después de su fallecimiento.

Veredicto por unanimidad

El jurado ha considerado probado por unanimidad que encontrándose la víctima inconsciente o "de forma coetánea a su fallecimiento", el acusado "utilizó su huella dactilar para acceder a través de la aplicación instalada en su teléfono móvil a la banca digital" de la entidad bancaria del fallecido y realizar desde la misma dos transferencias por el citado importe.

Tras la lectura del veredicto, las partes han mantenido sus peticiones, pero la Fiscalía, con una petición de 16 años por homicidio y estafa, se ha adherido al escrito de la acusación particular, que representa a la familia de la víctima.

Esta, a su vez, con una petición de 30 años por un delito de asesinato con alevosía y robo con violencia —este no contemplado por el jurado—, se ha adherido al escrito del Ministerio Público, en relación con el delito de estafa considerado probado.

El tribunal deberá ahora redactar una sentencia condenatoria en función de los hechos y de las agravantes considerados probados por el jurado.

El acusado cumple ya tres condenas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha acogido en cinco sesiones, que comenzaron la pasada semana y finalizaron este martes, el cuarto proceso que afronta Nelson D. M. B., que cumple ya tres condenas que superan los 37 años de prisión por delitos de asesinato, intento de homicidio y estafa continuada.

En este último juicio, agentes de la Ertzaintza a cargo de la investigación del caso estimaron "compatible" -fruto de la información que ofrecen las antenas de telefonía- que el móvil del acusado se encontrara en el área geográfica donde residía el fallecido el mismo día y a la hora en que ocurrieron los hechos.

Por su parte, los médicos forenses que atribuyeron el fallecimiento a causas naturales reconocieron que no se puede excluir que se tratara de una muerte violenta en la que se usara la técnica del 'mataleón'.

Durante la última jornada del proceso, el Ministerio Público consideró "demostrado, más allá de toda duda razonable", que el acusado cometió los hechos que se le atribuyen.

En su alegato, incidió en que el acusado actuaba siempre según el mismo "patrón" y cuando se gastaba el dinero de una de las víctimas buscaba otra para obtener "nuevos ingresos".

La gran mayoría de los damnificados serían hombres homosexuales que vivían solos, con una situación económica holgada y residentes en un radio de un kilómetro de su propio domicilio.

El abogado de la acusación particular también defendió las pruebas existentes en contra del acusado y la acusación popular recordó las sentencias condenatorias que acumula.

Por su parte, el abogado de la defensa rechazó que durante las cinco sesiones del juicio se haya probado la culpabilidad de su defendido.