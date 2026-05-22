La titular del Juzgado de Instrucción de Bilbao ha ordenado de manera oficial la apertura de juicio oral contra siete de las antiguas religiosas clarisas. El auto judicial las sitúa a un paso del banquillo de los acusados tras hallar indicios sólidos de delitos de trato degradante, coacciones, omisión del deber de socorro y abandono.

Las víctimas de estos presuntos ilícitos son cinco monjas de avanzada edad (entre 87 y 101 años) que convivían con ellas y que tuvieron que ser rescatadas de urgencia en una intervención coordinada por las fuerzas de seguridad.

El tribunal mantiene a las siete investigadas en libertad provisional sin fianza. La Fiscalía y las acusaciones particulares concretarán las peticiones de penas de cárcel en sus respectivos escritos de calificación de cara a la celebración de la vista oral.

El origen del caso: Del cisma eclesiástico a la intervención policial

La deriva judicial se remonta a la fractura de la comunidad eclesiástica. Tras declararse en situación de cisma y romper formalmente con la Iglesia Católica, el grupo de religiosas díscolas comenzó a gestionar de forma autónoma los monasterios. En ese proceso de aislamiento, trasladaron de forma opaca a cinco monjas ancianas —ajenas a la polémica teológica— desde el convento de Belorado (Burgos) hasta el monasterio de Orduña (Vizcaya).

Las alarmas saltaron cuando el Arzobispado de Burgos y familiares de las residentes más longevas denunciaron la imposibilidad de contactar con ellas. El bloqueo terminó tras una orden de entrada emitida por el juzgado de Bilbao.

Al acceder al interior del recinto de Orduña, la Guardia Civil halló un escenario de extrema vulnerabilidad higiénico-sanitaria. El informe forense determinó que las débiles ancianas sufrían desatención médica severa, falta de aseo básico y desnutrición, lo que motivó su evacuación inmediata en ambulancias hacia el Hospital de Basurto para ser estabilizadas.

Los delitos que las llevarán al banquillo

El auto judicial detalla minuciosamente los cargos por los que las siete exmonjas serán juzgadas de forma inminente:

Trato degradante y abandono: por mantener a personas dependientes bajo condiciones deplorables de salubridad y desatención médica continuada.

Coacciones: al presuntamente instrumentalizar y restringir la libertad de movimientos de las mayores, impidiendo su comunicación con el exterior o con representantes designados por la Iglesia.

Apropiación indebida: la investigación mantiene el foco sobre la gestión económica de las cartillas bancarias de las ancianas, sospechando que las acusadas desviaron los fondos de sus pensiones para sufragar los gastos de la comunidad cismática.

La defensa de las exmonjas: "Es una persecución contra nuestra fe"

A las puertas de los juzgados de Bilbao, las procesadas han mantenido una postura firme de rechazo absoluto hacia los cargos penales. En sus declaraciones, portavoces del grupo como Sor Paloma o Sor Berit han insistido en que cuidaron a las ancianas "con esmero durante toda la vida".

Las exreligiosas han acusado a las autoridades eclesiásticas y judiciales de orquestar un "montaje" y de "manipular pruebas" fotográficas del estado del convento. "Tenemos la conciencia completamente tranquila ante el juicio de Dios", manifestaron ante los medios de comunicación.

Contexto actual: Desahuciadas y sin convento

Este procesamiento penal discurre de forma paralela a la resolución del conflicto patrimonial. Las exmonjas cismáticas fueron desahuciadas de forma definitiva de los monasterios de Belorado y Orduña tras ejecutarse las sentencias dictadas por los juzgados de Briviesca. Actualmente, el grupo reside de alquiler en una vivienda privada en la localidad de La Puebla de Montalbán (Toledo), desde donde afrontarán un proceso penal que podría acarrear penas privativas de libertad si se demuestra la culpabilidad de los malos tratos en sede judicial.