La Miss Venezuela Andrea del Val acusa a un estilista de agredirla en Cannes hasta dejarle la cara ensangrentada

La modelo venezolana Andrea del Val, actual Miss Venezuela Global, ha denunciado una presunta agresión por parte del estilista Giovanni Laguna durante su estancia en Cannes, donde ambos coincidían con los actos paralelos al festival de cine. Según distintos medios latinoamericanos, el creativo fue detenido por la policía francesa tras el altercado.

Del Val aseguró en declaraciones a Univisión y a la periodista Kerly Ruiz que mantenía una mala relación con Laguna desde hace años, concretamente desde un certamen de belleza en el que, según sostiene, el estilista le habría pedido dinero a cambio de ayudarla a ganar. "Como no le di ese dinero, saboteó todo mi concurso", afirmó.

La modelo explicó además que lleva cuatro años asistiendo al Festival de Cannes y que el desencadenante de la discusión se produjo después de que Laguna, siempre según su versión, comenzara a desacreditarla delante de otras personas del apartamento en el que se alojaban. Del Val sostiene que el ambiente se volvió cada vez más tenso hasta derivar en amenazas directas.

La versión de Andrea del Val

"Le dije: '¿Por qué no me dices estas cosas en mi cara, en mi casa?, te agradezco que te vayas' y él agarró, se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar", relató la joven.

La miss venezolana asegura que comenzó a grabar la discusión con su teléfono móvil por miedo a que la situación fuera a más. "Me empezó a insultar y a amenazar y por eso decidí grabarlo", explicó. Según su testimonio, Laguna terminó abalanzándose sobre ella y golpeándola con el teléfono en la cabeza.

La modelo afirma que fue uno de sus amigos quien llamó a la policía francesa. Los agentes acudieron rápidamente al apartamento y se llevaron detenido a Laguna esposado.

Entre lágrimas, Del Val también lamentó las críticas que ha recibido tras hacerse público el incidente. "Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo, lo que más hago es echarle pichón, intentar hacer las cosas bien", declaró.

Según explicó la periodista Kerly Ruiz, Laguna podría haber quedado en libertad poco después del arresto, ya que la detención preventiva en Francia suele ser de hasta 24 horas, según le habría confirmado la propia Andrea del Val.

En las últimas horas, además, la modelo habría denunciado la recepción de llamadas anónimas en las que supuestamente le ofrecían dinero para retirar la denuncia contra Laguna. La periodista venezolana mostró también fotografías atribuidas a Del Val en las que aparecen varias lesiones en el rostro de la joven.

La explicación de Giovanni Laguna

Por su parte, Giovanni Laguna ha negado tajantemente haber agredido a la modelo y ha ofrecido su versión de lo sucedido a través de Instagram. "La gente que me conoce sabe que soy incapaz de hacerle algo a una mujer", aseguró.

El estilista reconoció que intentó quitarle el teléfono móvil porque no quería que difundiera las grabaciones de la discusión, aunque rechazó haberla golpeado deliberadamente. "Yo nunca la golpeé. Yo me voy encima de ella no a golpearle, quería partir el teléfono para que no difundiera esos vídeos", afirmó.

Laguna sostiene que durante el forcejeo tropezó con una especie de trípode y que eso provocó la caída de un foco metálico que impactó en la cabeza de la modelo. Además, definió a Del Val como "una niña a la que conozco hace muchos años" con la que, según dijo, "nunca nos hemos llevado bien por su personalidad y su forma de ser". Por el momento no han trascendido posibles cargos formales ni el alcance de la investigación abierta en Francia sobre lo ocurrido.