Rescatan a un joven que cayó 15 metros por hacer el pino en un puente de Pinos Puente

Bomberos del Parque Norte de Granada rescataron el pasado martes a un joven que se precipitó desde el Puente de la Virgen de Pinos Puente mientras hacía el pino. El accidente ocurrió sobre las 22:45 horas y obligó a movilizar a varios servicios de emergencia hasta la zona del río Cubillas.

Fueron varios vecinos del municipio quienes alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía tras presenciar la caída del joven desde el puente.

El 112 movilizó a los bomberos, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios para intervenir en el rescate.

Caída desde el puente

Según han informado los servicios de emergencia, el joven cayó desde una altura aproximada de 15 metros hasta una zona cercana al río Cubillas.

El rescate fue complicado por la altura de la caída y por la maleza existente en el terreno, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia hasta el lugar donde se encontraba el herido.

Los bomberos trabajaron junto al resto de efectivos desplazados para evacuar al joven y trasladarlo posteriormente a un centro hospitalario de Granada.

Intervención de los servicios de emergencia

En el operativo participaron efectivos de Bomberos del Parque Norte de Granada, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios.

El Ayuntamiento de Pinos Puente ha destacado la "rapidez, coordinación y profesionalidad" de todos los servicios que participaron en el rescate.

El consistorio también agradeció el trabajo del personal del centro de salud y el comportamiento de los vecinos durante la intervención.

Tras completar el rescate, el joven fue evacuado a un hospital de Granada para recibir atención médica. Según ha informado Canal Sur, el herido se recupera en el Hospital Traumatológico de Granada de las lesiones sufridas en la caída.