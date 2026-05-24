Muere un hombre tras sufrir un accidente de parapente en Albacete

Un hombre ha fallecido este domingo en un accidente de parapente en la zona de la ermita de Santa Bárbara, situada en la cima de Caudete (Albacete).

Según ha informado a Efe el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13:23 horas por un parapente que se ha precipitado al suelo en una zona de difícil acceso.

En el operativo han participado bomberos de Almansa, que han encontrado al hombre ya fallecido, Guardia Civil, Policía Local, un médico de urgencias, helicóptero sanitario y una ambulancia.