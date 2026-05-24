Roban a la Armada tres lanchas y 20.000 euros en material durante unas maniobras en Barbate

La Guardia Civil había abierto una investigación por el robo de tres embarcaciones semirrígidas de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de la Armada durante unas maniobras militares en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz). Sin embargo, a las 15:40 horas de este domingo, las embarcaciones han sido localizadas por efectivos de la Guardia Civil cerca del polideportivo del municipio.

Según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación y como han recogido varios medios locales, las primeras líneas de investigación apuntan a que el robo podría haber sido cometido por bandas vinculadas al narcotráfico que operan en la zona.

Fue el pasado lunes cuando efectivos de Infantería de Marina realizaban ejercicios en el área militar de El Retín y, al terminar las maniobras, dejaron las embarcaciones estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar.

Posteriormente, cuando los militares regresaron para recogerlas, comprobaron que las tres lanchas habían desaparecido.

Tras lo ocurrido, la Armada interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, que ya trabaja para esclarecer cómo se produjo el robo e identificar a los autores.

Además de las embarcaciones, los responsables también se llevaron diverso material almacenado en su interior. Entre lo sustraído se encuentran equipos de rastreo y once trajes secos utilizados en operaciones especiales, con un valor total cercano a los 20.000 euros.