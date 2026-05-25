Desalojan a más de 100 clientes por un incendio en un hotel del centro de Málaga

Un incendio registrado de madrugada en el centro de Málaga ha obligado al desalojo de más de un centenar de clientes de un hotel situado en la calle Cerrojo, sin que se haya habido que lamentar heridos ni daños personales.

El fuego, originado en un local situado en la planta inferior, se ha extendido al establecimiento hotelero mientras los servicios de emergencia han intervenido también en otro incendio declarado horas después en un edificio de trasteros en la capital.

El aviso se ha producido en torno a la 1:30 de este lunes, cuando varios particulares han alertado al 112 de la presencia de fuego en un establecimiento hostelero ubicado junto al río Guadalmedina. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Málaga, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Policía Nacional.

A la llegada de los equipos de emergencia, el incendio ya había generado entrada de humo en las instalaciones del hotel, lo que ha motivado la evacuación preventiva de los huéspedes.

Desalojo de más de 100 clientes

Según los datos facilitados por el servicio de emergencias, han sido desalojados más de un centenar de clientes del hotel. No se han registrado heridos ni ha sido necesaria la atención sanitaria a ninguna de las personas evacuadas.

Los bomberos han continuado trabajando durante la madrugada en la extinción del fuego, que ha permanecido activo en algunos puntos interiores del edificio durante varias horas, mientras se evaluaba la situación del inmueble.

Origen en un local de la planta inferior

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que, según las primeras hipótesis, el incendio se habría originado en el bar Gran Café, situado bajo el hotel, propagándose posteriormente al establecimiento hotelero.

El local ha quedado completamente afectado por las llamas, mientras los equipos de extinción han centrado sus esfuerzos en evitar la extensión del fuego a otras zonas del edificio y en garantizar la seguridad estructural.

La Policía Local ha procedido al corte del tráfico en calles próximas, lo que ha generado retenciones en el entorno del suceso.

Otro incendio en un edificio de trasteros

Horas después, sobre las 07:10, los bomberos de Málaga han extinguido un incendio declarado en la planta superior del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) destinado a trasteros en la calle Saint-Exupéry.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero. El fuego ha afectado a cinco trasteros, sin que se hayan registrado daños personales.

Los efectivos han logrado controlar el incendio sin que se extendiera a otras zonas del inmueble, tras una intervención que ha permitido su extinción completa.

En ambos sucesos han intervenido efectivos de bomberos, Policía Local y Policía Nacional, mientras que los servicios sanitarios no han tenido que realizar traslados ni atenciones hospitalarias.

Por el momento, las causas de los dos incendios se encuentran bajo investigación, mientras los técnicos evalúan tanto el origen del fuego en el entorno del hotel como las condiciones del edificio de trasteros.