Detenida una mujer en Palma tras matar presuntamente a su suegra durante una pelea doméstica

La Policía Nacional ha detenido en Pere Garau (Palma) a una mujer de 36 años como presunta autora de la muerte de su suegra, de 73 años, en el interior del domicilio que ambas compartían. El suceso ha tenido lugar este lunes, entre las 16:30 y las 17:00 horas, en el céntrico barrio palmesano en una vivienda ubicada en el número 17 de la calle Benito Pons i Fàbregues.

Según informaron fuentes policiales, el desencadenante del crimen fue una fuerte pelea entre las dos mujeres. La víctima y su nuera convivían en el piso en el que han sucedido los hechos. Los testimonios recabados en los primeros momentos de la investigación apuntan a que la discusión fue escalando en intensidad hasta derivar en una agresión física de la nuera hacia la víctima, causándole la muerte.

El hijo de la víctima dio la voz de alarma

Inmediatamente después de la agresión, la presunta homicida se puso en contacto con su pareja e hijo de la víctima, para comunicarle lo que había sucedido. Al recibir el aviso, el hombre se trasladó con urgencia hasta la vivienda y, tras constatar la gravedad de la situación, alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Los primeros en personarse en la escena del crimen fueron los agentes de la Policía Local de Palma, quienes custodiaron el domicilio hasta la llegada de los efectivos de la Policía Nacional.

Investigación en manos de Homicidios

El cadáver de la mujer de 73 años presentaba evidentes signos de violencia, aunque las fuentes oficiales no han precisado por el momento el tipo de lesiones o el arma que habrían causado el fallecimiento.

La Policía Nacional la ha detenido como supuesta autora de un delito de homicidio y tiene previsto tomarle declaración próximamente.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Palma se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la pelea y determinar las causas definitivas de la muerte de la anciana.