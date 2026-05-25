Detenidos en Seseña por empadronar a inmigrantes ilegales a cambio de 400 euros

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Seseña (Toledo) acusadas de pertenecer a una red dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular para facilitarles, a cambio de dinero, la obtención de documentación necesaria para regularizar su situación administrativa en España mediante empadronamientos fraudulentos.

Los agentes detectaron un incremento inusual de solicitudes de empadronamiento en la localidad, lo que activó una investigación que ha permitido destapar la presunta trama.

Incremento de empadronamientos

La investigación comenzó tras advertirse un aumento desproporcionado de solicitudes de empadronamiento en distintos domicilios de Seseña. En algunos casos, los agentes hallaron situaciones llamativas, como viviendas en las que figuraban registradas numerosas personas.

Uno de los casos analizados refleja hasta 91 empadronamientos en una misma vivienda, una cifra que llamó la atención de los investigadores y que motivó un análisis detallado de los expedientes tramitados.

A partir de ahí, la Guardia Civil revisó documentación y solicitudes, detectando que varias de ellas se habían presentado de forma reiterada por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento en los que existían indicios de posible falsedad documental.

Una red organizada de captación

Según la investigación, detrás de estas gestiones se encontraba una estructura organizada que operaba con el objetivo de captar ciudadanos extranjeros en situación irregular, procedentes principalmente de Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto.

La red, siempre según las pesquisas de la Guardia Civil, cobraba entre 300 y 400 euros por persona a cambio de facilitar la tramitación de empadronamientos que permitieran iniciar procesos de regularización administrativa en España.

Los métodos utilizados incluían la presunta falsificación de documentos y la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas. Estos documentos se habrían empleado para justificar la residencia de los solicitantes en distintos domicilios del municipio.

Detección de irregularidades documentales

El análisis de los expedientes permitió a los investigadores identificar patrones repetidos en la documentación aportada. Entre ellos, la reiteración de contratos de arrendamiento y autorizaciones con indicios de no ser auténticas.

Estas irregularidades habrían sido clave para que los agentes pudieran reconstruir la operativa de la red y establecer la relación entre los distintos implicados en la tramitación de los empadronamientos.

La Guardia Civil ha recopilado múltiples denuncias y testimonios de personas presuntamente afectadas por esta actividad. Según los datos recabados, la investigación ha permitido identificar un alcance de hasta 400 personas afectadas por estas prácticas.

Las diligencias continúan abiertas para determinar el grado de participación de los detenidos y la posible existencia de más implicados en la estructura investigada.