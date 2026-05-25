La Guardia Civil detiene a dos presuntos yihadistas en Valladolid y Burgos

La Guardia Civil ha detenido este domingo a dos personas en Burgos y Valladolid en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista dirigida por la Audiencia Nacional. La actuación ha sido desarrollada por la Unidad Central del Instituto Armado y ha incluido registros en ambas provincias de Castilla y León.

Uno de los arrestos se ha producido en Valladolid, concretamente en el barrio de La Rubia. Agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad especializada en operaciones antiterroristas y de intervención de la Guardia Civil, han accedido a una vivienda situada en el número 21 de la Carretera de Rueda durante la mañana de este domingo.

El registro

Los agentes han permanecido durante parte de la mañana en la vivienda registrada en la Carretera de Rueda, dentro del barrio vallisoletano de La Rubia. Allí, además, han detenido a uno de los dos sospechosos; el otro, por su parte, fue arrestado en Burgos. La operación se ha desarrollado bajo autorización judicial de la Audiencia Nacional, el órgano competente en causas relacionadas con terrorismo.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los delitos concretos que se le atribuyen dentro de la investigación abierta.