Detenido en Sevilla por el robo de 9 toneladas de cobre en plantas solares

La Guardia Civil de Carmona (Sevilla) ha detenido a un hombre que desarrollaba una actividad de tratamiento de residuos en un centro para el que carecía de licencia administrativa, acusado de ser el presunto autor del robo de más de nueve toneladas de cable de cobre en una planta solar de la provincia.

Según ha informado el Instituto Armado, la operación Recimon se puso en marcha tras detectarse por parte de los agentes un notable aumento de robos de cables de cobre en diversas plantas fotovoltaicas ubicadas a lo largo de la geografía sevillana.

Estas primeras informaciones empujaron a la Guardia Civil a inspeccionar centros de gestión de residuos situados en Sevilla capital. Los investigadores albergaban serias sospechas de que el material sustraído estaba siendo vendido de manera fraudulenta en este tipo de establecimientos para blanquear su origen ilícito.

A raíz de estas investigaciones, se logró localizar en uno de estos recintos de tratamiento una elevada e inusual cantidad de cable de cobre sin la documentación en regla. Este hallazgo permitió a las fuerzas de seguridad seguir el rastro hasta otro centro de procesado clandestino. En él se identificó a su propietario y se le señaló como el principal responsable de la trama.

Con estos indicios y tras las primeras averiguaciones, se abrió formalmente una línea de investigación que derivó en la inspección del citado centro. En su interior, los agentes hallaron cableado con un peso superior a las cuatro toneladas, procedente de un robo en el que se extrajeron más de 13.000 metros de cable, que alcanzaban un peso aproximado de nueve toneladas.

Asimismo, durante el registro de la parcela, la Guardia Civil halló una furgoneta oculta en las instalaciones, que carecía de placas de matrícula y presentaba las cerraduras forzadas. Tras las comprobaciones, se constató que dicho vehículo fue sustraído en 2024 en una localidad de la comarca del Aljarafe, y que presumiblemente se empleaba para transportar el pesado botín durante los asaltos nocturnos.

Las diligencias finalizaron con la detención del propietario del centro de tratamiento clandestino. Se le imputan delitos por el robo del material en la instalación fotovoltaica, el robo con fuerza de un vehículo y diversas infracciones derivadas del ejercicio de una actividad laboral sin los permisos autonómicos ni municipales exigidos.

Hasta el momento, el operativo ha permitido recuperar cuatro de las nueve toneladas sustraídas, además de la furgoneta. El esclarecimiento de este hecho delictivo y la recuperación de los bienes intervenidos tienen un valor económico superior a los 100.000 euros.

Las autoridades han confirmado que la investigación sigue abierta. Dada la magnitud de los robos y la logística necesaria para mover toneladas de metal, no se descarta la participación del detenido en otros hechos de similares características ni su posible implicación y relación con otras personas que pudieran conformar un grupo organizado.