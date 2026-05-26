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Detenido un preso fugado con seis búsquedas por secuestrar a una mujer en Beniel (Murcia)

La Guardia Civil rescata a una mujer retenida por un preso huido que no regresó de un permiso y acumulaba múltiples órdenes de busca y captura.

LD/Agencias
La Guardia Civil rescata a una mujer retenida por un preso huido que no regresó de un permiso y acumulaba múltiples órdenes de busca y captura.
Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil durante una detención. | EFE

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Beniel (Murcia), ha detenido a un hombre de 31 años, huido de prisión y con seis requisitorias judiciales y policiales en vigor, en el marco de una actuación por un supuesto caso de violencia de género en el que una mujer habría sido retenida en un domicilio, ha informado este cuerpo policial.

La intervención se inició tras un aviso recibido por el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil sobre la posible retención de la víctima, lo que activó el protocolo cero para actuar de oficio ante situaciones de violencia de género sin denuncia previa.

A partir de las indagaciones, los agentes identificaron al sospechoso como un delincuente multirreincidente que no había regresado a un centro penitenciario tras un permiso y que además contaba con cuatro órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas por juzgados de Orihuela (Alicante).

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Ante su peligrosidad y antecedentes de evasión y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, la Benemérita diseñó un dispositivo conjunto con la Policía Local de Beniel para acceder al inmueble.

La entrada en la vivienda se realizó de forma sorpresiva, lo que permitió neutralizar al sospechoso, garantizar la seguridad de la presunta víctima y evitar intentos de fuga o agresión.

La operación concluyó con su detención por los presuntos delitos de detención ilegal en el ámbito de la violencia de género y quebrantamiento de condena por encontrarse huido de la justicia.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial para la instrucción de las diligencias correspondientes.

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