Cae una red en Ávila que cobraba 600 euros a magrebíes por empadronamientos fraudulentos

Un total de dos personas han sido detenidas en Ávila como presuntas autoras de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal por, supuestamente, gestionar empadronamientos ficticios de ciudadanos extranjeros a cambio de cantidades económicas que oscilaban entre 200 y 600 euros. La investigación ha detectado además hasta cuatro viviendas con inscripciones irregulares.

La actuación policial comenzó hace aproximadamente dos meses tras detectarse, en colaboración con el padrón municipal del Ayuntamiento de Ávila, altas masivas en determinados domicilios en periodos muy reducidos de tiempo. Estas inscripciones llamaron la atención de los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

A partir de ese momento, se abrió una investigación que permitió analizar diferentes registros padronales y comprobar la existencia de inscripciones repetidas y simultáneas en varios inmuebles, lo que llevó a los agentes a profundizar en la posible existencia de una actividad organizada.

Dos detenidos y un sistema de intermediación

Las detenciones se produjeron el pasado 21 de mayo. Según la investigación, uno de los detenidos, de nacionalidad española, se encargaba de localizar o facilitar viviendas en las que realizar los empadronamientos y de gestionar el cobro de las cantidades acordadas.

Este individuo actuaba coordinado con otro arrestado, de nacionalidad marroquí, que desempeñaba funciones de intermediación en la captación de personas interesadas en obtener un certificado de empadronamiento en Ávila, tanto en situación regular como irregular.

La Policía Nacional ha señalado que el entramado captaba principalmente a ciudadanos de origen magrebí, a quienes se les ofrecía la posibilidad de figurar empadronados sin residir realmente en los inmuebles.

En el marco de la investigación se han localizado cuatro viviendas en las que se detectaron hasta 27 personas inscritas, entre extranjeros en situación regular e irregular, además de los residentes reales de los inmuebles.

Los agentes han constatado que en estos domicilios se producían altas sucesivas o simultáneas en intervalos de tiempo muy reducidos, un patrón que evidenciaba, según la investigación, el carácter ficticio de las inscripciones.

Asimismo, se ha detectado la utilización sistemática de los inmuebles como soporte para llevar a cabo los empadronamientos presuntamente fraudulentos.

Contratos falsificados

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, los implicados habrían permitido inscripciones en el padrón municipal a sabiendas de que los solicitantes no iban a residir en las viviendas. Para ello, presuntamente, se falsificaban contratos de arrendamiento y firmas de propietarios a cambio de compensaciones económicas.

La investigación apunta a que este tipo de empadronamientos podía ser utilizado para aparentar arraigo en España, así como para acceder a distintos procedimientos administrativos, como solicitudes de autorizaciones de residencia o trabajo, acceso a la sanidad pública o ayudas sociales, además de procesos de reagrupación familiar.

La Policía Nacional ha indicado que la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la localización de más inmuebles vinculados a la presunta trama.

Los investigadores han subrayado la complejidad del caso debido a la dispersión geográfica de los implicados, algunos de ellos localizados en distintos puntos del territorio nacional e incluso fuera de España, así como por las dificultades de comunicación y la utilización de múltiples viviendas para llevar a cabo las inscripciones.