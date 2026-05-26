Dramático testimonio del padre de un chico asesinado a machetazos por los Dominican Don't Play

Pedro N. L. V. ha testificado en el juicio a quince acusados de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) que la noche del 5 de febrero de 2022 recibió una llamada de teléfono de su hijo que le dijo "papá, me han matado" instantes antes de que falleciera apuñalado en el parque Carabelos del barrio madrileño de Usera.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio por esta causa en el que el fiscal pide en sus conclusiones provisionales prisión permanente revisable para uno de los acusados, Daniel I. A., como presunto autor material del asesinato de varias puñaladas del joven Diego L. C. en un ataque de varios miembros de los DDP al grupo en el que se encontraba la víctima.

El fiscal mantiene en su escrito de acusación que los miembros de los DDP se concertaron la noche del 5 de febrero de 2022 para realizar diversas acciones contra organizaciones rivales, la principal los Trinitarios, entre ellas la cometida en el citado parque.

Los otros catorce acusados han reconocido haber pertenecido al 'coro' —agrupación local dentro de la banda— de Seseña (Toledo) de los DDP, han mostrado su arrepentimiento por los delitos que cometieron en el seno de la misma y han aceptado ser condenados con penas de entre un año y medio y cinco años y medio de prisión tras pactar con el fiscal la aplicación de la circunstancia atenuante de confesión.

En la jornada de este martes han declarado como testigos el padre y la novia de Diego L. C., que convivían en un domicilio cercano al lugar de los hechos, y seis amigos del fallecido que se encontraban con él en el parque cuando se produjo la agresión.

La declaración del padre ha tenido que ser interrumpida nada más empezar dado que se encontraba muy emocionado y ha comenzado a llorar por lo que el presidente de la Sala, Alfonso Guevara, le ha dado unos minutos para que se tranquilizara.

"Esa noche estaba en casa esperando a mi hijo que había salido a la calle a comprar unas empanadas para cenar, me dio un beso antes de salir y a los pocos minutos, sobre las 22:40 horas, me llamó y me dijo 'papá, me mataron, estoy aquí atrás'; esas fueron sus últimas palabras", ha manifestado Pedro N. L. V..

Y ha añadido: "Yo le decía por el teléfono 'háblame, háblame' y cuando llegó la Policía su teléfono estaba aún descolgado".

Pedro N. L. V. ha negado que su hijo perteneciera a banda juvenil alguna y ha destacado que comenzó a trabajar a los 16 años.

Por su parte Tatiana M. Q., la novia de Diego L. C., ha testificado también muy emocionada y llorando en momentos de su declaración que cuando ocurrieron los hechos ella estaba embarazada de seis meses de un hijo en común.

"Fue a por algo para la cena y a los diez minutos llamó a su padre, al que oí desde la cocina decir '¿cómo que te mataron, hijo?', salí corriendo a la calle y al llegar al parque vi a Diego en el suelo aún vivo pero no se movía, yo le grité que no se podía morir y que no me podía dejar y me dijo que nos amaba pero que no iba a vivir", ha relatado Tatiana M. Q.

Ha añadido: "Yo le abrazaba, le cogía las manos y le decía que no se durmiera pero ya no abrió los ojos". Tatiana M. Q. ha negado que su novio perteneciera a los Trinitarios ni a ninguna otra banda juvenil.

Uno de los amigos que identificó ante la Policía a Daniel I. A. como la persona que le dio varios machetazos a Diego L. C. que le costaron la vida ha declarado por videoconferencia con el rostro oculto por su condición de testigo protegido y ha asegurado que sigue teniendo miedo a represalias.

Ha recordado que cuando estaba tomando algo en el parque con Diego L. C. y otros amigos llegó una veintena de jóvenes por todos los lados con machetes por lo que huyeron a la carrera pero varios atacantes alcanzaron a Diego y le dieron múltiples puñaladas.