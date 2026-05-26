Una enfermera se enfrenta a cinco años de cárcel por consultar 80 veces el historial médico de la ex de su marido

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga este martes a una enfermera del Servicio Andaluz de Salud (SAS) acusada de consultar en 80 ocasiones el historial clínico de la ex pareja de su marido para facilitarle información privada sobre su estado de salud. La Fiscalía reclama para ella una condena de cinco años de prisión al considerar que utilizó los permisos de acceso vinculados a su puesto de trabajo para vulnerar la intimidad de la víctima.

Según el escrito de conclusiones provisionales, consultado por Europa Press, la procesada es enfermera fija del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y trabaja en el centro de salud Don Pulino, en Alcalá de Guadaíra. El Ministerio Público sostiene que aprovechó su acceso autorizado al sistema sanitario para consultar datos médicos reservados de manera reiterada durante casi tres años.

Consultas durante casi tres años

La acusación sitúa los hechos entre el 28 de agosto de 2019 y el 18 de marzo de 2022. Durante ese periodo, la enfermera habría accedido hasta en 80 ocasiones al historial médico de la mujer con el objetivo de trasladar posteriormente esa información a su marido, expareja de la afectada.

La Fiscalía sostiene que la acusada actuó con "ánimo de vulnerar la intimidad ajena" y de "conocer y revelar" datos privados relacionados con la salud de la víctima. Por estos hechos, le atribuye un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos en su subtipo agravado de funcionario público.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicita diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión sanitaria. La vista oral se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.