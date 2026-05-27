Desarticulan una organización que introducía droga desde Marruecos mediante drones

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Cádiz y Álava dedicada al transporte de sustancias estupefacientes desde Marruecos y el sur de España hasta Francia, operación en la que han sido detenidas hasta el momento ocho personas.
Según ha informado este miércoles la Policía Nacional en un comunicado, la llamada operación Horus se puso en marcha el pasado año y permitió confirmar que esta organización criminal hacía uso de aeronaves de ala fija no tripuladas para introducir por vía aérea importantes cantidades de sustancias estupefacientes desde Marruecos, tanto hachís como cocaína, a través del estrecho de Gibraltar.
Una vez que la droga se encontraba en territorio nacional era introducida en vehículos a los que se les habían practicado sofisticados dobles fondos con el objetivo de ocultar la mercancía. Posteriormente, la sustancia era transportada hasta el País Vasco, concretamente hasta Vitoria, desde donde era distribuida a diferentes organizaciones criminales de origen francés dedicadas al tráfico de drogas.
Durante el desarrollo de la investigación, los agentes han logrado intervenir uno de los drones utilizados para el transporte de sustancias estupefacientes. Se trata de un aparato de grandes dimensiones, con una envergadura de cuatro metros, dotado de cuatro motores y con capacidad para transportar hasta 20 kilogramos de carga.
Estas aeronaves son capaces de recorrer la distancia que separa España de Marruecos en pocos minutos, alcanzando velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.
La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras, plaza número 4, ha culminado con la realización de cinco entradas y registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Algeciras y Vitoria, en los que fueron detenidas ocho personas.
Los agentes han intervenido 40 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos vehículos utilizados para el transporte de la droga, 14.000 euros en efectivo y uno de los drones empleados por la organización criminal, además de otros efectos relacionados con la actividad delictiva.