El principal sospechoso del crimen de Helena Jubany pide revisar los análisis de ADN del jersey

El principal sospechoso del asesinato de Helena Jubany en 2001 en Sabadell ha pedido más tiempo al juzgado para preparar su defensa. Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Santiago Laiglesia ha solicitado ampliar de cinco a 20 días el plazo para presentar sus alegaciones ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell.

La defensa argumenta que necesita más margen tanto por la complejidad de la causa como por la intención de realizar una contrapericial sobre las pruebas de ADN incorporadas al procedimiento. En concreto, ha encargado un nuevo informe al Instituto Canario de Análisis Criminológico para revisar los análisis genéticos efectuados sobre el jersey que llevaba Helena Jubany el día de su asesinato.

Según recuerda Europa Press, la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional detectó ADN compatible con el de Laiglesia en una mezcla de perfiles genéticos obtenida a partir de un frotis realizado sobre esa prenda.

Petición de acceso a los datos originales

En el escrito remitido a la jueza instructora, el abogado sostiene que los peritos necesitan acceder no sólo a los informes elaborados por la policía y los laboratorios, sino también a los archivos primarios y a los llamados "datos crudos" de los análisis genéticos.

La defensa considera que limitar el acceso únicamente a los documentos periciales podría provocar "una clara vulneración del derecho de defensa" de Santiago Laiglesia, según recoge el documento consultado por Europa Press.

Además, el letrado insiste en que el volumen del procedimiento obliga a disponer de más tiempo para estudiar toda la documentación incorporada a la investigación. La defensa subraya que la causa supera ya los 4.400 folios y destaca la "complejidad técnica" del caso, así como la necesidad de revisar en detalle la abundante prueba documental antes de formalizar el escrito de defensa.