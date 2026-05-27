La Guardia Civil cerca al creador de 'deepfakes' sexuales de menores en Cáceres

La Guardia Civil ha investigado a un varón como supuesto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual, relacionados con la creación de imágenes sexualizadas de menores generadas mediante inteligencia artificial, conocidas como deepfake, en una localidad de la provincia de Cáceres.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de varias imágenes manipuladas digitalmente en las que aparecían menores de edad, perfectamente reconocibles, utilizando sus rostros sobre cuerpos desnudos mediante técnicas de edición y generación artificial de imágenes.

A raíz de estos hechos se interpusieron hasta cuatro denuncias y se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Las gestiones practicadas permitieron averiguar que las imágenes habían sido elaboradas mediante una aplicación de inteligencia artificial utilizando fotografías obtenidas de perfiles de redes sociales de las víctimas, principalmente Instagram, con las que el investigado mantenía relación de amistad o contacto en dicha plataforma.

Este tipo de conductas pueden constituir delitos graves contra la libertad e indemnidad sexual, especialmente cuando afectan a menores de edad, incluso aunque las imágenes hayan sido creadas artificialmente y no correspondan a fotografías reales, ha señalado la Guardia Civil en nota de prensa.

Recomendaciones sobre el uso seguro de redes sociales

La Guardia Civil ha recordado la importancia de realizar un uso responsable y seguro de las redes sociales, especialmente entre menores de edad, ante el aumento de casos relacionados con la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.

Entre los consejos se encuentra configurar los perfiles sociales como privados y limitar el acceso únicamente a personas de confianza, además de evitar compartir imágenes personales sensibles o fotografías que puedan ser utilizadas de forma indebida.

También se recomienda supervisar periódicamente las listas de seguidores y contactos en redes sociales, desconfiar de aplicaciones o herramientas que permitan modificar imágenes mediante inteligencia artificial con fines aparentemente lúdicos y hablar con los menores sobre los riesgos digitales, así como fomentar la comunicación ante cualquier situación incómoda o sospechosa.

También se aconseja conservar pruebas, capturas o enlaces en caso de detectar imágenes manipuladas o difundidas sin consentimiento y denunciar inmediatamente este tipo de hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"La creación de imágenes sexualizadas falsas de menores mediante inteligencia artificial no es un juego y puede tener importantes consecuencias legales y un grave impacto psicológico y emocional sobre las víctimas", ha señalado la Guardia Civil.