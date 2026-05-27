Localizan con vida a cinco de los siete atrapados en una cueva inundada en Laos

Los equipos de emergencia han logrado este miércoles localizar con vida a cinco de las siete personas que permanecían aisladas desde hace siete días en una galería subterránea de Long Chaeng, situada en el centro de Laos. El grupo quedó bloqueado después de que las abundantes precipitaciones anegaran el terreno, impidiendo cualquier vía de escape.

Según la información facilitada por los buzos que participan en las tareas de rescate, los afectados se encuentran en aparente buen estado de salud. Actualmente aguardan en una zona elevada cerca del agua que tapona las vías de salida. El contacto fue grabado en vídeo y posteriormente difundido a través de Facebook, donde se puede observar a los rescatistas conversando con los afectados.

Five villagers stuck in a flooded cave in central Laos for more than a week were found alive, rescuers said Wednesday, but two others are missing. Read more: https://t.co/d1Il2AXdh2 pic.twitter.com/z6h7ltHYT8 — ABC News (@ABC) May 27, 2026

En dichas grabaciones, uno de los miembros del grupo responde a las preguntas de los especialistas asegurando lo siguiente: "No tengo ningún síntoma de enfermedad, solo tengo un hambre tremenda". Asimismo, otros compañeros manifestaron que se sienten débiles o sin fuerza, aunque todos coincidieron en no sentirse enfermos. De momento, las autoridades y los equipos de salvamento desconocen el paradero de las otras dos personas que conformaban la expedición.

El hallazgo se produjo tras varios días de intensa exploración por las galerías parcialmente inundadas de la cueva, la cual se encuentra en una zona montañosa a más de 200 kilómetros al norte de Vientián. La inmersión que culminó con el éxito del contacto visual comenzó a las 14:07 hora local. Miko Paasi, un buzo finlandés que forma parte del equipo, explicó en las redes sociales que la extracción aún está por venir y advirtió de que no será una tarea sencilla.

El lugar del incidente es descrito como remoto y hostil. Se trata de una antigua mina de oro a la que únicamente se puede acceder tras una caminata de cuatro kilómetros a través de la selva. Una vez en el interior de la explotación, los rescatistas han tenido que sortear cientos de metros de obstáculos, zonas anegadas y un constante peligro de derrumbes. Los buscadores ingresaron el pasado 20 de mayo con el objetivo de hallar metales preciosos, una actividad habitual en la provincia de Xaisomboun.

Desde que se dio la voz de alarma, los especialistas de Laos y Tailandia han trabajado en un complejo operativo de búsqueda, el cual se ha visto notablemente ralentizado por las malas condiciones meteorológicas y la difícil orografía. Para facilitar el acceso, se están empleando bombas y mangueras que permiten drenar la mayor cantidad de agua posible del interior de la cavidad terrestre.

Además, el Gobierno ha desplegado ambulancias, equipos médicos y personal sanitario en la zona para garantizar una atención inmediata cuando las víctimas sean finalmente rescatadas. Cabe destacar que en estas labores participan dos buzos tailandeses que ya formaron parte de la exitosa operación de la cueva de Tham Luang en 2018, en la que lograron salvar a los trece integrantes de un equipo de fútbol juvenil, una hazaña que fue adaptada por Netflix.