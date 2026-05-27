Prisión para cinco narcos tras ocultar 1.900 kilos de hachís en un pesquero de Cádiz

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, tras intervenir 1.900 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de un pesquero atracado en el muelle de Bonanza.

La investigación, que ha desarrollado el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y el Servicio Marítimo Provincial de Cádiz, se inició después de localizar 43 fardos de droga en la embarcación. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial.

La actuación tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Servicio Marítimo Provincial detectaron un pesquero atracado en el muelle sanluqueño sin tripulación en su interior. Durante la inspección localizaron 43 fardos de hachís colocados en la cubierta de proa de la embarcación.

A partir de esa intervención, los investigadores comenzaron las gestiones para identificar a las personas relacionadas con el alijo y determinar el método utilizado para ocultar la droga en el barco.

Registro del pesquero

La Guardia Civil realizó el pasado día 18 un registro exhaustivo del pesquero, donde consiguió localizar el punto exacto en el que se había construido el doble fondo empleado para esconder la sustancia estupefaciente. Según ha explicado el instituto armado, este compartimento oculto permitía almacenar grandes cantidades de droga en el interior de la embarcación sin ser detectadas a simple vista.

La investigación permitió identificar a los supuestos responsables de la operación y proceder a la detención de seis personas relacionadas con la introducción del cargamento de hachís.

Durante la misma jornada, los agentes practicaron también una entrada y registro domiciliario en una vivienda situada en Jerez de la Frontera. En el inmueble intervinieron 24.000 euros en efectivo, además de 12 tarjetas SIM, once relojes de alta gama, distintas joyas, un vehículo y diverso material tecnológico. Los investigadores hallaron igualmente pegatinas que, según la Guardia Civil, podrían haber sido utilizadas para identificar las pastillas de hachís.