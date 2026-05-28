Detenido un hombre en Madrid tras atrincherarse e intentar electrificar la puerta de su casa

Agentes de la Guardia Civil han logrado reducir y detener a un individuo de 60 años de edad en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva, tras protagonizar un grave altercado en el que puso en serio riesgo la vida de los residentes de la zona. El suceso, que generó una enorme alarma entre los habitantes de la localidad, comenzó cuando el agresor intentó prender fuego al domicilio de una vecina lanzando objetos en llamas hacia su propiedad.

Los hechos se desencadenaron durante la noche del pasado domingo. La patrulla del instituto armado recibió un aviso urgente advirtiendo de la actitud extremadamente violenta del varón. Según los testimonios recabados, el hombre no solo estaba arrojando elementos incendiarios contra la vivienda contigua, sino que también profería gritos en los que amenazaba con emplear artefactos explosivos para volar el edificio, lo que obligó a los agentes a actuar con la máxima celeridad para evitar una tragedia.

Al percatarse de la inminente llegada de los efectivos policiales, el individuo optó por refugiarse en el interior de su vivienda. Lejos de deponer su actitud, el asaltante se atrincheró fuertemente armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Desde su posición, comenzó a lanzar toda clase de objetos contra los agentes que intentaban mediar y apaciguar la situación, demostrando una notable agresividad y resistencia a la autoridad.

El momento de mayor tensión se produjo cuando el varón, en un intento desesperado por evitar su captura, trató de electrificar la puerta de acceso a la vivienda. Para llevar a cabo esta peligrosa maniobra, empleó las pinzas y la batería de su coche, conectándolas a los elementos metálicos de la entrada. El objetivo era causar una fuerte descarga eléctrica a los efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) que se disponían a asaltar la casa.

A pesar de las trampas y la tenaz resistencia armada, los especialistas de la Usecic consiguieron franquear el acceso y penetrar en el domicilio. Con una intervención rápida y coordinada, lograron desarmar al individuo sin que se registraran heridos de gravedad. Tras ser inmovilizado, el arrestado fue puesto a disposición judicial acusado, entre otros cargos, de un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

El historial conflictivo del detenido era sobradamente conocido en esta zona de la sierra madrileña. Los habitantes de la localidad vivían atemorizados y ya habían interpuesto hasta cinco denuncias previas en su contra. Entre los antecedentes que constan en los registros policiales figuran reiteradas acusaciones por delitos de daños, agresiones físicas y amenazas constantes. De hecho, en un episodio violento anterior, este mismo hombre había incendiado los muebles del jardín de otra residente, evidenciando un grave patrón de comportamiento antisocial que finalmente ha culminado con esta detención.