La Policía busca a una banda que saqueó 48.000 euros en casas de apuestas

La Policía Nacional ha logrado esclarecer tres asaltos cometidos durante el mes de abril en varios locales de apuestas ubicados en los municipios de Talavera de la Reina (Toledo), Burgos y Valladolid. Los agentes han emitido una orden de búsqueda y detención contra seis varones que conforman un grupo criminal itinerante y altamente especializado, responsables de sustraer un botín que supera los 48.000 euros en efectivo.

La investigación arrancó cuando los responsables de estos establecimientos presentaron las respectivas denuncias en las comisarías locales. Al cruzar los datos recabados, los investigadores se percataron de la existencia de claras similitudes en la forma de actuar, lo que evidenció que se encontraban ante la misma organización delictiva, capaz de desplazarse por distintas provincias para cometer sus delitos.

En los atracos perpetrados en Talavera de la Reina y Valladolid, los delincuentes llevaron a cabo un elaborado modus operandi. En primer lugar, introducían billetes en una máquina específica del establecimiento para obtener tiques de apuesta que no llegaban a jugar en ningún momento. Posteriormente, acudían a otro terminal expendedor para canjear esos resguardos y recuperar el dinero en metálico.

Repetían esta operativa de forma constante con el objetivo de cebar la máquina inicial. Cuando el sistema alertaba de que el cajetín de recaudación había alcanzado su límite máximo, los sospechosos avisaban a un cómplice. Este individuo accedía al local y, aprovechando que el resto de los miembros de la banda distraía a los empleados, forzaba el compartimento lleno de dinero para huir con la recaudación íntegra. Gracias a este método, lograron 24.215 euros en Talavera y 10.450 euros en Valladolid.

El golpe cometido en la ciudad de Burgos requirió una técnica diferente. En este caso, los acusados realizaron una pequeña perforación en la cúpula de una máquina de ruleta. Este agujero milimétrico les permitió alterar el resultado de las tiradas a su antojo, lo que les reportó un beneficio ilícito de 13.502 euros.

El atestado policial destaca la estructura de la organización, caracterizada por un estricto reparto de funciones entre sus integrantes. Para intentar eludir el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, empleaban documentaciones robadas para suplantar identidades y alquilar los vehículos con los que se trasladaban por todo el territorio nacional.

Los seis fugados acumulan medio centenar de antecedentes policiales por delitos de diversa índole, como estafa, robo con fuerza, robo con violencia, pertenencia a organización criminal y asociación ilícita. Algunos de ellos ya habían sido arrestados previamente por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. Toda la información ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.