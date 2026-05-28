Una mujer de 37 años resultó herida este lunes por la tarde tras verse implicada en una violenta discusión con un ciclista en la zona de Padrão da Légua, en el municipio portugués de Matosinhos. Según ha informado el diario luso Correio da Manhã, el enfrentamiento se produjo después de un pequeño incidente de tráfico que terminó derivando en una agresión en plena vía pública.

Tal y como recoge el citado medio portugués, todo comenzó cuando el vehículo de la conductora se encontraba detenido y el ciclista golpeó uno de los espejos retrovisores del coche. A partir de ese momento, ambos iniciaron una acalorada discusión que fue aumentando de tono hasta desembocar finalmente en las agresiones. Varios testigos presenciaron lo ocurrido en una de las zonas más transitadas del municipio portugués, donde la escena generó una gran expectación entre los viandantes.

Un ciclista agrede a una conductora en plena calle después de golpear el retrovisor de su coche pic.twitter.com/88q5choZp8 — Libertad Digital (@libertaddigital) May 28, 2026

El altercado provocó una gran conmoción

La tensión fue creciendo rápidamente tras el golpe en el retrovisor y terminó obligando a intervenir a los servicios de emergencia. Aunque las circunstancias exactas de la agresión no han trascendido por el momento, la conductora acabó herida y necesitó asistencia sanitaria en el mismo lugar de los hechos.

Como consecuencia de lo sucedido, la víctima sufrió heridas leves y tuvo que ser atendida por los Bomberos de Leça do Balio. Después de recibir las primeras asistencias médicas, los sanitarios decidieron trasladarla al Hospital Pedro Hispano para realizarle una valoración más exhaustiva y descartar posibles complicaciones derivadas de la agresión.

La policía portuguesa investiga lo ocurrido

Hasta la zona también se desplazaron agentes de la policía de Seguridad Pública portuguesa, que se hicieron cargo de la incidencia y comenzaron a recopilar información sobre lo sucedido. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento y determinar las posibles responsabilidades derivadas de la agresión.