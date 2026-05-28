Un hombre se fuga de un furgón policial y muere minutos después atropellado por un tren

Un hombre detenido que había escapado de un furgón policial en el condado británico de Hertfordshire ha muerto este jueves después de ser arrollado por un tren cerca de la estación de Welwyn North, al norte de Londres.

Según han informado en un comunicado conjunto la Policía de Hertfordshire y la Policía de Transporte Británica (BTP), el arrestado, de unos 40 años, estaba siendo trasladado desde la comisaría de Stevenage hasta un juzgado de la zona cuando se ha producido un altercado en el interior del vehículo policial.

Durante la pelea, el hombre ha conseguido zafarse de los agentes y huir del furgón. Poco después, al intentar cruzar las vías ferroviarias en las inmediaciones de la estación de Welwyn North, ha sido arrollado por un tren que circulaba por la zona sin efectuar parada.

Huida del detenido

De acuerdo con la información recogida por EFE, el incidente inicial se ha producido sobre las 09:00 horas locales (08:00 GMT). Apenas 40 minutos más tarde, la BTP ha recibido el aviso de que una persona había resultado herida en las vías próximas a la estación.

Las autoridades británicas han explicado que el detenido no consiguió alejarse demasiado del lugar en el que se encontraba el furgón policial. Tras escapar, se dirigió hacia la zona ferroviaria cercana a la estación de Welwyn North, donde finalmente ocurrió el atropello mortal.

Tráfico ferroviario interrumpido

Como consecuencia del incidente, varias conexiones ferroviarias del norte de Londres han tenido que ser suspendidas temporalmente. Además, los dos funcionarios que custodiaban al detenido han resultado heridos durante el forcejeo dentro del vehículo policial, por lo que han necesitado asistencia médica.

Por el momento, las autoridades británicas no han revelado la identidad del fallecido ni los delitos por los que había sido arrestado.