Una macrooperación antiyihadista deja al menos diez detenidos en varias provincias

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación antiyihadista llevada a cabo en varias provincias, según han indicado fuentes próximas a la investigación.

La operación de los agentes de la Comisaría General de Información de ese cuerpo se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid, la capital de España.

Según las mismas fuentes, que no han dado más detalles, los arrestados pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

En este sentido, cabe recordar que España volvió a registrar récord de detenciones yihadistas en 2025 con un centenar de detenciones, de las cuales la mitad tenía menos de 25 años, según el Anuario del Terrorismo Yihadista 2025 del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), que también señala que África sigue siendo el gran foco de la actividad terrorista.

Cataluña volvió a ser la región de España con mayor número de detenidos por este tipo de delitos, con 33 arrestos -diez de ellos en el corazón de Barcelona-, seguida por la Comunidad de Madrid, que sumó 13 detenidos.