Una pastora griega ha logrado sobrevivir al ataque de un lobo mientras cuidaba de su rebaño en la región de Feocia, en Grecia. La mujer ha conseguido ahuyentar al animal después de forcejear con él durante unos diez minutos y golpearlo con un bastón de madera, según ha informado EFE citando al portal local Nafpaktianews.

La afectada, Anthi Karadima, ha relatado al citado medio que nunca había vivido una situación parecida en las más de tres décadas que lleva trabajando en el campo. "Llevo 35 años pastoreando aquí animales. Nunca he vivido algo semejante", ha explicado.

"Se lanzaba hacia mí"

Según su testimonio, el lobo ha aparecido de forma repentina mientras intentaba proteger a las ovejas. "Cuando apareció, yo empecé a gritar para que no hiciera daño a los animales y me atacó a mí", ha señalado la ganadera.

Karadima ha asegurado que el animal mostraba un comportamiento especialmente agresivo. "Este me atacó como si estuviera rabioso, se lanzaba hacia mí. Yo le pegaba con mi bastón como podía, en la cabeza, donde pudiera", ha afirmado. La mujer también ha descrito al lobo como un ejemplar "enorme", que gruñía constantemente y echaba baba.

La pastora ha sostenido que logró mantener la calma durante el enfrentamiento. "Por suerte, no perdí la calma y no tuve miedo", ha declarado.

El animal huyó al bosque

Finalmente, el animal se ha retirado y se ha internado en un bosque cercano. Así lo ha explicado Jarílaos Jristu, responsable de la oficina forestal de la zona, a quien la mujer ha avisado tras el incidente. Según su relato, el lobo se ha marchado todavía gruñendo después del enfrentamiento.