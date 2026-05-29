Cae en Almería una mafia logística que apoyaba la inmigración ilegal y el narcotráfico

En una operación conjunta, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en estrecha colaboración con Europol, han asestado un duro golpe a las redes del crimen organizado que operan en el sur de España. La intervención ha culminado con la desarticulación de una trama delictiva en la provincia de Almería dedicada a favorecer la inmigración irregular desde Argelia, así como al narcotráfico y al apoyo logístico a otras mafias fronterizas.

La investigación, bautizada como operación Costaferita-Aparición, ha revelado que esta organización funcionaba como una auténtica plataforma de abastecimiento en el mar de Alborán. Los integrantes de la red no solo organizaban travesías clandestinas para el tráfico de seres humanos, sino que se dedicaban al petaqueo, un término policial que define el suministro de combustible a embarcaciones de alta velocidad en alta mar. Se calcula que el grupo gestionó más de 50.000 litros de gasolina para lanchas tipo go-fast, además de proveer víveres, ropa, equipos de comunicación y alojamiento para los tripulantes de las mafias de la zona.

Durante el operativo policial se han llevado a cabo diez registros simultáneos en distintos puntos de la costa almeriense, en concreto en los municipios de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Adra. Fruto de estos allanamientos, las fuerzas de seguridad han incautado un cuantioso material delictivo: 43.000 euros en dinero en efectivo, 61 kilos de hachís, tres motores fueraborda de 425 caballos de potencia, 30 vehículos, dos embarcaciones de gran eslora y documentación falsa.

Uno de los aspectos más destacados de la operación es el rápido enriquecimiento del líder de la organización. Según las pesquisas de los agentes, el principal cabecilla habría acumulado en poco más de un año un patrimonio superior a los 500.000 euros. Para ocultar el origen ilícito de estos fondos, la red recurría al blanqueo de capitales mediante el uso de testaferros y empresas pantalla. Buena parte de los inmuebles adquiridos con este dinero negro se utilizaban posteriormente como bases operativas, donde la banda almacenaba el combustible y acondicionaba refugios para que descansaran los patrones de las lanchas.

Tras las detenciones, los nueve implicados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y de la Fiscalía Provincial, que ya han ordenado el ingreso en prisión provisional para tres de ellos. Se les imputan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración irregular, tráfico de drogas y falsedad documental. Las autoridades mantienen la causa abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos en las próximas semanas para acabar de desmantelar este entramado criminal en las fronteras españolas.