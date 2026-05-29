Condenan a "Dinamita Montilla" por matar a un joven mientras recogía algarrobas

Un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a José J., alias "Dinamita Montilla", por el asesinato de un joven en los Montes de Málaga en 2022, además del robo de sus pertenencias y un delito de tenencia ilícita de armas. Según informa Europa Press, el tribunal popular considera probado que el acusado disparó a la víctima con una escopeta a corta distancia, aprovechando que se encontraba sola y sin posibilidad de defenderse.

Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía ha mantenido su petición de 26 años de prisión por los delitos de asesinato, robo y tenencia ilícita de armas. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, ha elevado la solicitud de condena hasta los 31 años de cárcel. La pena definitiva será fijada por el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado en la sentencia.

Un ataque por sorpresa

Los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba recogiendo algarrobas en una parcela familiar situada en los Montes de Málaga. El jurado considera acreditado que el procesado acudió al lugar armado con una escopeta y mantuvo una breve conversación con la víctima. Poco después, el acusado volvió a aparecer de manera sorpresiva tras seguirle por la zona.

Según el relato que el jurado ha dado por probado, José J. esperó a que el joven estuviera en una "situación de soledad y desamparo" para dispararle "de forma inesperada" y a corta distancia, anulando así cualquier posibilidad de defensa. Después del crimen, también le sustrajo varias pertenencias.

La resolución del jurado se sustenta principalmente en las pruebas biológicas y en los análisis de ADN realizados por la Policía Científica, además de distintas declaraciones testificales practicadas durante el juicio. Los miembros del tribunal popular también se han mostrado contrarios a una eventual concesión de indulto o a la suspensión de la condena. Asimismo, el jurado no ha apreciado el atenuante de trastorno mental planteado durante la vista oral.

Niega haber estado en la zona

Durante su declaración en el juicio, el acusado negó haber asesinado al joven e incluso rechazó haber estado en la zona donde se produjo el crimen. Además, aseguró que todo responde a "un montaje" relacionado con sus opiniones públicas. "Soy crítico en redes sociales contra la justicia, la monarquía, la religión y la política. Ese es el único delito que cometí", afirmó textualmente.

"Dinamita Montilla" está considerado el último asesino en serie de Málaga por los cuatro crímenes cometidos en la provincia entre 1985 y 1987, hechos por los que fue condenado a más de 120 años de prisión. Tras pasar 28 años en la cárcel, salió en libertad definitiva en diciembre de 2013 después de fijarse en 30 años el máximo de cumplimiento efectivo de condena por acumulación de penas.

Además de este procedimiento, el acusado está pendiente de juicio por el caso de Ester Estepa, una mujer sevillana de cuya desaparición, violación y asesinato también está acusado.

La investigación del crimen pudo avanzar gracias a nuevos procedimientos desarrollados en el ámbito de la Policía Científica, que permitieron identificar y seguir el rastro de los vestigios biológicos hallados en el escenario del asesinato.