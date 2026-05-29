Desmanteladas dos plantaciones con 1.300 plantas de marihuana en Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha desmantelado dos cultivos interiores de marihuana que se hallaban en las localidades de Benicarló y Torreblanca, en una nave industrial y en un chalé, en el marco de dos operaciones contra el tráfico de drogas y el fraude de fluido eléctrico.

El resultado de las actuaciones se ha saldado con la detención de dos personas y se han intervenido más de 1.300 plantas de marihuana, además de abundante material técnico destinado al mantenimiento y explotación de este tipo de instalaciones ilegales. Además, durante uno de los registros se ha intervenido un arma corta de fuego.

La primera operación se llevó a cabo en una nave industrial en Benicarló, donde los investigadores detectaron indicios de la existencia de una plantación de marihuana. Las pesquisas han permitido comprobar anomalías en el suministro eléctrico y la existencia de sistemas de ventilación, climatización y extracción de aire.

Plantas y armas de fuego

El pasado 20 de mayo se realizó la entrada y registro del inmueble, donde se localizaron estancias acondicionadas específicamente para el cultivo intensivo de marihuana. En el interior se encontraron 494 plantas de cannabis, además de depósitos de agua, sistemas de ventilación, iluminación y otros elementos utilizados en mantenimiento de la plantación.

Durante la intervención también incautaron cámaras de videovigilancia y móviles de alta gama que presuntamente se utilizaban para controlar la instalación. Asimismo, fue detenido un hombre de 44 años, que se encargaba de las labores de mantenimiento y vigilancia del cultivo, al que se le atribuyen delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

En una segunda operación desarrollada en Torreblanca el pasado 25 de mayo, los agentes de la Guardia Civil localizaron un chalé que albergaba un sofisticado centro de producción interior de marihuana de gran capacidad. En el registro del inmueble se descubrió una compleja infraestructura destinada también al cultivo intensivo de cannabis.

Se intervinieron 867 plantas de marihuana y abundante material técnico empleado para garantizar el funcionamiento continuado de la plantación durante todo el año. También hallaron un arma de fuego corta oculta entre la infraestructura del cultivo, junto con un cargador municionado.

En el momento de la actuación fue arrestado un hombre de 29 años, presunto encargado de custodiar y mantener la plantación, como supuesto autor de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.