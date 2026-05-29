Detienen a un niño de 11 años antes de apuñalar a su profesor: quería publicar el ataque en redes

Un alumno de 11 años de un centro educativo de la provincia italiana de Trapani ha sido interceptado antes de intentar atacar con un cuchillo a su profesor de tecnología en plena clase. Según las primeras informaciones difundidas por el diario italiano Corriere della Sera, el menor había acudido al instituto con dos armas blancas pequeñas y presuntamente tenía intención de agredir al docente delante del resto de compañeros.

Las investigaciones apuntan a que el estudiante, que cursa sexto, habría preparado el ataque durante horas antes de llegar al centro. Además, llevaba el rostro cubierto para evitar ser identificado y grabó la escena con la intención de compartir posteriormente el vídeo en un canal de Telegram, de acuerdo con el citado medio italiano.

Quería publicar el ataque

El profesor no ha resultado herido porque el menor fue reducido antes de alcanzar al docente con uno de los cuchillos que había llevado desde su domicilio. Por el momento, las autoridades italianas no han detallado si el estudiante ha quedado detenido formalmente o si permanece bajo investigación debido a su edad.

Tampoco han trascendido las circunstancias que habrían motivado el presunto intento de agresión. Según las informaciones publicadas en Italia, se desconoce si existía algún conflicto previo entre el alumno y el profesor.

Las mismas fuentes señalan que el menor tuvo que ser detenido antes de que pudiera alcanzar al docente, aunque no ha trascendido si fueron compañeros del centro o profesores quienes lograron frenarlo. La familia del estudiante tampoco se ha pronunciado públicamente hasta el momento.