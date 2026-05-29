Pánico en Texas: ocho atrapados a 30 metros de altura en una montaña rusa

Momentos de gran tensión se han vivido este jueves en el parque de atracciones Pleasure Pier, en la ciudad costera de Galveston, Texas, después de que ocho personas quedaran atrapadas en la montaña rusa Iron Shark durante el inicio del recorrido.

Según ha informado el Departamento de Bomberos de Galveston, el incidente se produjo mientras la atracción realizaba la subida inicial. Un fallo mecánico dejó detenido el vagón a más de 30 metros de altura, prácticamente en la parte más elevada de la estructura.

Rescate de pasajeros atrapados en una montaña rusa de Texas pic.twitter.com/jdCSrMMvEC — Libertad Digital (@libertaddigital) May 29, 2026

Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para evacuar a los ocupantes de forma segura. Para ello utilizaron un camión con escalera y arneses especiales, rescatando a los pasajeros uno a uno debido a las limitaciones del procedimiento de seguridad. La complejidad de la operación hizo que las labores se prolongaran durante varias horas.

En un primer momento, los bomberos confirmaron el rescate de una persona y explicaron que continuarían con la evacuación progresiva del resto de afectados. Posteriormente, las autoridades actualizaron la información indicando que ya habían conseguido poner a salvo a tres personas, mientras seguían trabajando para rescatar a las cinco restantes.

Varios estudiantes atrapados

El Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) confirmó además que entre los pasajeros atrapados había varios estudiantes del distrito.

El jefe de bomberos, Mike Varela, se desplazó hasta el lugar del incidente y atendió a los medios de comunicación en las inmediaciones del muelle situado en Seawall Boulevard.

Por su parte, Terry Turney, director de operaciones del parque, destacó que los sistemas de seguridad de la atracción funcionaron correctamente al detectar el problema mecánico. Según explicó, el mecanismo bloqueó automáticamente el vehículo para evitar un accidente mayor, una actuación que resultó clave para impedir una posible tragedia.