La rápida reacción de una trabajadora de un comercio en San Vicente del Raspeig resultó determinante para frustrar un robo con violencia y facilitar posteriormente la detención de un hombre de 55 años acusado de dos asaltos en la zona. El caso ha sido investigado por la Guardia Civil, que logró identificar y arrestar al presunto autor tras analizar grabaciones y pruebas recabadas en los establecimientos afectados.

Los hechos comenzaron el pasado 23 de mayo, cuando el individuo accedió a un comercio abierto 24 horas portando un cuchillo de grandes dimensiones. En ese momento, amenazó a una de las empleadas con la intención de llevarse el dinero de la caja registradora. Sin embargo, la intervención de otra trabajadora fue decisiva: utilizó una silla como barrera improvisada para impedir que el agresor avanzara, logrando que abandonara el local sin conseguir su objetivo.

La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad, lo que permitió obtener imágenes clave para la investigación. Lejos de detener su actuación, el sospechoso se dirigió poco después a otro establecimiento cercano, donde volvió a amenazar con el arma blanca a la dependienta. En esta segunda acción sí consiguió hacerse con una cantidad cercana a los 1.200 euros, tras un forcejeo en el que la trabajadora sufrió lesiones leves.

Una empleada se enfrenta con una silla a un atracador armado con un cuchillo en un establecimiento en Alicante pic.twitter.com/IDPGG8qPwV — Libertad Digital (@libertaddigital) May 29, 2026

A partir de estos hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación en la que combinaron testimonios, visionado de grabaciones y otros indicios. Gracias, en parte, a la identificación visual facilitada por la primera intervención frustrada, los investigadores pudieron perfilar al sospechoso con mayor rapidez.

Detención del ladrón

El dispositivo de búsqueda culminó el 25 de mayo con su localización y detención en San Vicente del Raspeig. En el momento del arresto, los agentes recuperaron 127 euros que supuestamente procedían del botín de uno de los robos.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del órgano judicial competente, el Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Las autoridades recuerdan la importancia de no enfrentarse a situaciones de este tipo si existe riesgo para la integridad física y recomiendan contactar con los servicios de emergencia a través del teléfono 062 o mediante la aplicación AlertCops para facilitar una respuesta rápida de las fuerzas de seguridad.