Muere un copiloto y herido grave su hermano, el piloto, en el Rallye de la Cerámica en Castellón

El copiloto Samuel Ortiz, de 30 años, murió la noche del viernes y su hermano Jordi, el piloto, de 33, resultó herido "muy grave" tras sufrir un accidente durante la disputa del segundo tramo del Rallye de la Cerámica en Castellón.

El piloto tuvo que ser evacuado al Hospital General Universitario de Castellón. El siniestro en el rally se produjo la noche de este viernes en la carretera CV-189, entre las localidades castellonenses de Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto.

Tras tener conocimiento de la situación, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 ha decidido suspender la prueba en señal de "duelo y respeto". En un comunicado, Rallye Club Costa Azahar traslada su "más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Samuel" y desea "la pronta recuperación de Jordi".

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado de que se movilizaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico confirmó el fallecimiento de un hombre de 30 años y asistió a un hombre de 33 años por politraumatismo. Este fue trasladado al Hospital General de Castellón.

Actualización accidente TFCO: #Bomberos han excarcelado a los 2 ocupantes del vehículo.

El primero ha sido atendido por medios sanitarios de la organización y por #SAMU . Respecto al segundo ocupante se ha confirmado su fallecimiento y , tras autorización de Guardia Civil,… pic.twitter.com/ZwhYOdemGX — Bombers Dipcas (@BombersDipcas) May 30, 2026

Para la asistencia del accidente y la liberación de los afectados, que quedaron atrapados en el interior del coche de carreras, intervinieron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadán-Mijares.