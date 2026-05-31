La Guardia Civil interviene 10.000 dosis de bótox ilegal y detiene a nueve personas

Una investigación que comenzó con la detección de varios paquetes sospechosos en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria, ha terminado destapando una red dedicada a la importación y utilización de productos estéticos ilegales en distintas provincias españolas. La Guardia Civil ha intervenido cerca de 10.000 dosis de toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, y ha detenido a nueve personas en el marco de siete operaciones desarrolladas entre marzo de 2025 y mayo de 2026.

La actuación, que se ha extendido por Vizcaya, Barcelona, Las Palmas y Asturias, ha permitido sacar a la luz una actividad que, según los investigadores, se desarrollaba al margen de cualquier control sanitario y que ponía en riesgo la salud de cientos de pacientes.

El origen de la investigación se remonta a la localización de diversos envíos procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam. En su interior, los agentes encontraron medicamentos y productos sanitarios introducidos en España sin las autorizaciones exigidas por la normativa. Entre ellos figuraban dosis de bótox, ácido hialurónico y fármacos destinados al tratamiento de la diabetes que, presuntamente, estaban siendo utilizados con fines estéticos para la pérdida de peso.

Las pesquisas posteriores revelaron que estos productos llegaban al mercado sin respetar las condiciones de transporte y conservación obligatorias. En particular, los investigadores alertan de la ruptura de la cadena de frío necesaria para garantizar la seguridad y eficacia de este tipo de sustancias, una circunstancia que incrementa notablemente los riesgos para quienes se someten a estos tratamientos.

#OperacionesGC I 9 personas han sido detenidas y se han intervenido más de 10.000 dosis de bótox en 7 operaciones contra clínicas ilegales de estética. ⚠️ Entre los implicados habría tanto personas sin formación sanitaria 🧑‍⚕️❌ como profesionales colegiados que, presuntamente,… pic.twitter.com/o8FaahVxSG — Guardia Civil (@guardiacivil) May 31, 2026

La operación ha puesto de manifiesto la existencia de una red de distribución y aplicación de productos ilegales que actuaba en peluquerías, centros de estética sin autorización e incluso domicilios particulares. Entre los implicados figuran personas sin ningún tipo de formación sanitaria, pero también profesionales colegiados que, presuntamente, habrían participado en la realización de tratamientos utilizando productos introducidos de forma irregular en el país.

Los registros practicados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava en distintos inmuebles y locales permitieron localizar unas 10.000 unidades de toxina botulínica listas para su uso, además de más de 200 viales de ácido hialurónico que habían sido introducidos fuera de los canales autorizados.

Los agentes también intervinieron más de 115.000 euros en efectivo, una cantidad que, según las investigaciones, podría proceder de los beneficios obtenidos mediante tratamientos realizados al margen de los controles sanitarios establecidos.

El balance de la operación deja cuatro detenidos y dos investigados en Vizcaya; dos detenidos en Barcelona; otros dos en la provincia de Las Palmas; y un arresto más en Asturias. Todos ellos están siendo investigados por presuntos delitos contra la salud pública y, en algunos casos, por intrusismo profesional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones mientras los agentes analizan la documentación y el material intervenido.

La operación supone uno de los mayores golpes recientes contra el mercado clandestino de tratamientos estéticos en España y vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados a la proliferación de procedimientos realizados fuera de los circuitos sanitarios autorizados.