Muere un hombre de 75 años en el incendio de una vivienda en Casabermeja

Un varón de 75 años ha muerto como consecuencia del fuego desatado en un inmueble rural. Según ha comunicado de forma oficial el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Administración autonómica, los hechos sucedieron durante la tarde del pasado sábado en Casabermeja, en la provincia de Málaga.

Sobre las 18:00 horas, el centro de coordinación autonómico comenzó a recibir diversas llamadas. Eran los habitantes de las fincas colindantes quienes, alarmados por la gran columna de humo y el avance del fuego, solicitaron auxilio urgente. Los testigos presenciales detallaron a los operadores que una edificación de dos alturas, enclavada concretamente en el conocido paraje de Los Portales, estaba siendo devorada por las llamas y temían que pudiera haber personas atrapadas en su interior.

De forma inmediata, se activó el protocolo de actuación correspondiente para este tipo de catástrofes. Hasta la zona se desplazaron con celeridad varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, movilizando en concreto a los efectivos adscritos a los parques de las localidades de Colmenar y Antequera. La virulencia de las llamas obligó a los profesionales a emplearse a fondo durante un prolongado espacio de tiempo para lograr controlar y perimetrar el foco principal del siniestro, evitando así que se propagase a otros terrenos o propiedades adyacentes.

Fue durante las labores de extinción y enfriamiento cuando se produjo el fatal hallazgo. Según las fuentes oficiales que han informado del caso, el intenso calor y la acción destructiva del fuego provocaron que terminara colapsando el techo de la edificación. Una vez que los bomberos pudieron acceder al interior de la vivienda siniestrada bajo unas mínimas condiciones de seguridad, localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. Los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvarle y únicamente certificaron su fallecimiento.

En el operativo también han intervenido diferentes patrullas de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las diligencias. Por el momento, no ha trascendido la causa que originó la deflagración o el foco inicial del siniestro que ha desembocado en este trágico desenlace. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer todos los detalles que rodean este suceso, procediendo a la inspección ocular del escenario una vez que los servicios de extinción confirmaron que no existía riesgo de reavivación.