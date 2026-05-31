La detención de dos hombres en la provincia de Valencia por presuntamente empadronar de forma fraudulenta a inmigrantes en situación irregular ha vuelto a poner el foco sobre uno de los efectos colaterales que acompañan a la ley de regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La cruel realidad aparece con noticias como esta sobre redes y negocios clandestinos que comercian con documentos necesarios para acceder a la regularización.

La investigación de la Policía Nacional arrancó tras detectar una situación anómala en una vivienda de la localidad valenciana de El Puig. En el inmueble figuraban empadronadas hasta 18 personas, doce de ellas ciudadanos extranjeros, aunque la mayoría no residía realmente allí. Según los investigadores, los interesados habrían abonado cantidades que oscilaban entre los 150 y los 800 euros para obtener un certificado de empadronamiento que posteriormente podría ser utilizado en distintos trámites de regularización de su situación en España.

Los agentes identificaron como principal responsable al propietario de la vivienda, que supuestamente obtenía beneficios económicos mediante la inscripción ficticia de personas en el domicilio. Junto a él fue detenido un segundo hombre que, presuntamente, actuaba como intermediario y facilitaba el contacto con ciudadanos extranjeros interesados en conseguir la documentación. La Policía sostiene que ambos se aprovecharon de la situación de necesidad y vulnerabilidad de personas que buscaban acreditar arraigo o permanencia en territorio español. La investigación reveló además que el inmueble utilizado para estas inscripciones presentaba deficientes condiciones de habitabilidad. En algunos periodos carecía incluso de suministro eléctrico y agua corriente, circunstancias que reforzaron la sospecha de que la vivienda era empleada principalmente como herramienta documental y no como residencia real de las personas inscritas.

Los dos detenidos, de 38 y 55 años, fueron arrestados en Sagunto como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y estafa. Tras prestar declaración quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la trama y si existen más personas que pudieron beneficiarse de este sistema de empadronamientos ficticios, un fenómeno que las fuerzas de seguridad consideran especialmente sensible por su impacto tanto en los procedimientos de extranjería como en la fiabilidad de los registros municipales.