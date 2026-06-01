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Sucesos

Atraca una farmacia con un cuchillo jamonero y huye con el dinero de la caja en Valencia

Los agentes identificaron al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad y hallaron el arma durante el registro de su casa.

LD/ Agencias
Los agentes identificaron al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad y hallaron el arma durante el registro de su casa.
Captura del vídeo de seguridad del momento del atraco en la farmacia. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Bétera (Valencia) a un hombre de 42 años acusado de atracar una farmacia armado con un cuchillo jamonero, con el que presuntamente amenazó a las empleadas del establecimiento para hacerse con la recaudación de la caja, según informa Europa Press a partir de un comunicado de la Guardia Civil.

El asalto se produjo cuando el sospechoso entró en la farmacia portando un arma blanca de grandes dimensiones y, con una actitud agresiva, intimidó a las trabajadoras para robar 350 euros antes de huir del lugar.

Investigación tras el atraco

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la farmacia y de otros comercios cercanos. Las imágenes facilitaron a los investigadores datos sobre la complexión física y la ropa que llevaba el sospechoso en el momento del robo.

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La investigación se complicó al comprobar los agentes que sobre el hombre pesaba además una requisitoria judicial de búsqueda, captura e ingreso en prisión.

Apenas dos días después del atraco, la Guardia Civil localizó y detuvo al sospechoso en la misma localidad de Bétera. Ese mismo día, los agentes registraron su vivienda y encontraron el cuchillo supuestamente utilizado en el robo, además de la ropa y el calzado que habría llevado durante el asalto.

Al detenido, de nacionalidad española, se le atribuye un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Liria Plaza número 1.

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