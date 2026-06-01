Desarticulada una mafia que traía inmigrantes a España en pateras taxi robadas

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la introducción ilegal de inmigrantes, principalmente de origen argelino, a través de las costas de Alicante, Murcia y Almería. La operación, desarrollada junto a Europol y la Policía francesa bajo el nombre de operación Barón-Galón, ha culminado con la detención de siete personas.

Los arrestados son siete hombres de nacionalidad argelina y libia con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. Seis de ellos han sido detenidos en la provincia de Alicante, mientras que el séptimo fue localizado y arrestado en la ciudad francesa de Marsella. La investigación permitió identificar una estructura criminal que facilitaba la llegada ilegal de ciudadanos argelinos a España mediante embarcaciones rápidas conocidas como 'pateras taxi'.

Embarcaciones robadas

Las pesquisas comenzaron a mediados de 2025 tras detectarse la actividad de varios ciudadanos argelinos asentados en la provincia de Alicante que presuntamente proporcionaban apoyo logístico a inmigrantes para alcanzar las costas españolas. Los investigadores comprobaron que la organización utilizaba embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia para realizar las travesías desde el norte de África hasta España.

Estas lanchas permitían efectuar desplazamientos rápidos y reducir los tiempos de navegación, una circunstancia que favorecía las redes de tráfico de personas. La investigación reveló que parte de las embarcaciones utilizadas por la organización procedían presuntamente de robos cometidos tanto en España como en Francia.

Además, los agentes detectaron que algunas lanchas habían sido obtenidas mediante documentación falsificada o a través de contratos de alquiler fraudulentos. Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, la red mantenía una estructura organizada con funciones diferenciadas para garantizar el funcionamiento de las travesías y la llegada de los inmigrantes a distintos puntos de la costa mediterránea española.

Los integrantes del grupo se encargaban de facilitar combustible, alojamiento y apoyo logístico a los patrones de las embarcaciones utilizadas en los desplazamientos.

Coordinación internacional

La organización también realizaba labores de vigilancia en puertos para identificar embarcaciones susceptibles de ser sustraídas y seleccionaba zonas consideradas seguras para los desembarcos en las costas de Alicante, Murcia y Almería. La dimensión internacional de la red obligó a una coordinación permanente entre las autoridades españolas y francesas a través de Europol.

Las investigaciones permitieron detectar conexiones en Francia relacionadas con la adquisición de embarcaciones y vehículos que posteriormente eran utilizados por la organización en España. Los agentes practicaron tres registros domiciliarios en Alicante y Santa Pola, donde intervinieron documentación, dinero en efectivo y teléfonos móviles vinculados a la actividad investigada.